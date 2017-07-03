Кубанычбек Исабеков, общественный деятель: «Осенью может произойти переворот?»

Cтавшие кандидатами, регистрируясь в ЦИК, уже сейчас бегают в Москву, Астану, прося помощи, ожидая поддержки. Просят «копейки», говоря «я сверну горы».

- Кубанычбек мырза, сейчас усилилась шумиха к президентским выборам. Вы думаете, каким будет положение в дальнейшем?

- Я далек от утверждения, что сейчас политическое положение в стране очень хорошее. Не только различные силы внутри страны, но и внешние силы не сидят просто так. Внешние силы тоже делают ставку на своих людей, явно помогут. Многие верят «кому поможет Россия, тот и станет президентом». Ставшие кандидатами, регистрируясь в ЦИК, уже сейчас бегают в Москву, Астану, прося помощи, ожидая поддержки. Просят «копейки», говоря «я сверну горы». Вот есть находящиеся в политике по 10 лет, 20 лет, которые сейчас говорят «буду президентом». Но народ им не верит, недовольно говорит: «Ходил столько лет, что он сделал такого, и став президентом, разве осчастливит».

- Большая роль у внешних сил или у силы всего народа?

- В принципе роль народа должна быть большой. Но у нас на выборах большую роль играют внутренние, внешние силы. На предстоящих выборах потратят невиданные денежные средства. Ну, эти деньги тоже от «проедал», и дополнительно пришедшие извне. Не прошедшему кандидату будет обидно за потраченные деньги. На кандидатов, получивших из-за границы средства, будут давить внешние силы. И конечно, могут вспыхивать шумные скандалы. Они готовы даже совершить переворот, чтоб окупить взятые деньги. Наряду с этим испортился нрав и кыргызских избирателей. Сейчас поговоришь с народом в сельской местности, все ждут «кто же и сколько денег даст?». Еще у нас водится такое: один кандидат едет в какое-то село, забивает лошадь, уважит аксакалов села, те в Подробнее... овсю расхвалят, наедятся, выпьют его водку. Назавтра съедят лошадь и второго кандидата. И я не верю в чистое прохождение выборов. Причина – будет столько много средств, столько много кандидатов, и все они скупят голоса. Потратив столько средств, как этот кандидат останется сидеть просто так?

- Вы верите в компьютерные выборы?

- Большинство всех кандидатов, с которыми я встречался к сегодняшнему дню, говорят «было бы лучше сделать выборы как раньше». Дело в том, как выяснилось, компьютер можно «сделать». Для чистоты выборов в ЦИК на каждом считывающем голоса сервере должен сидеть представитель каждого кандидата. Почему нужно ставить корейские урны и использовать их маркер? Сейчас в принципе везде используют шариковые ручки, записи от них не исчезают. А запись маркера, оказывается, исчезает. Здесь ведь кроется некий дефект.

- На какой шаг пойдет власть?

- По словам властей, в государстве имеется 300 тысяч служащих. Об этом сказал сам Атамбаев. Это означает наличие 300 тысяч избирателей. Но не все же государственные служащие поддержат Атамбаева. Говорят «Таза коом», я этому не верю. Сейчас внутри самой СДПК неспокойно. По этой причине текущее положение сложное. Не лежит у меня душа и к другим кандидатам, не только от СДПК. Пока не решил для себя «поддержу вот этого».

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №24 от 30.06.2017/стр.7 , перевод: gezitter.org