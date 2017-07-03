Жээнбекова начали поддерживать серьезные силы, Бабанов тоже присоединится в их ряды?

Разные политические силы начали поддерживать Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого кандидатом в президенты политсоветом СДПК.
Например, ожидается, что влиятельные депутаты фракции "Онугуу-Прогресс" и "Ата Мекен" сделают специальное обращение, в котором официально заявят о своей поддержке Сооронбая Шариповича в президентской гонке. Также в ближайшее время проведут съезды партии "Кыргызстан" и "Замандаш", на которых официально заявят о поддержке С. Жээнбекова.
В ближайшие дни мы также увидим, как призовут к поддержке единого кандидата от СДПК созданные в честь Апрельской революции объединения, общественные организации и всё население страны в целом. Кто сможет дать гарантию, что в таких условиях всегда лояльный к власти председатель "Республики" Омурбек Бабанов не бросит клич "За интересы государства!" и не присоединится в ряды группы, поддерживающей Сооронбая мырзу? Как известно, в кыргызской политике можно ожидать мно-огих вещей...
В общем, как говорится, "сила в единстве". Кажется, наши политики тоже начали осознавать, что для подъема экономики, культуры, в целом всех сфер нашего любимого Кыргызстана, в первую очередь нам нужны согласие и единство. Если каждый из нас будет продолжать жить, лелея амбицию "стать президентом", то никогда не сможем содействовать друг другу, внести свой вклад в развитие государства.
Только в том случае, если выберем одного лидера, которому будем помогать и которого будем поддерживать, можно обеспечить развитие.
Источник: "Багыт kg", перевод: gezitter.org
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