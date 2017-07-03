Невыполнимые обещания перед выборами раздаются в неимоверных количествах

В Кыргызстане невыполнимые обещания, а порой и заведомое вранье, в ходе предвыборной кампании раздаются в неимоверных количествах.

И пока мы не знаем, что с этим делать и как бороться. Об этом сегодня на встрече в Центре политико-правовых исследований сообщил медиаэксперт Азамат Тынаев.

Встреча посвящена предвыборным обещаниям и тому, как отличить конструктив от популизма. «Это касается каждого избирателя. Что мы понимаем под предвыборными обещаниями? Прежде всего, это элемент предвыборной агитации, причем не важно, будь это президентские выборы или парламентские. Общество давно ведет дискуссию, пытаясь сформулировать новое отношение к обещаниям политиков, поднять их на уровень гражданско-правового договора между электоратом и кандидатами. К сожалению, пока это не очень получается», — сказал Азамат Тынаев.

Если говорить о Жогорку Кенеше, то у нас нет такого механизма, как императивный мандат. Когда депутата можно отозвать за ряд упущений, недоработок, невыполнение обещаний. В России, к примеру, в 2012 году был создан прецедент, когда суд признал обещание одного кандидата подкупом. Настолько его обещания были нереалистичны - Азамат Тынаев.



Профессор КРСУ Мурат Суюнбаев отметил, что в таком случае необходим некий договор между партией и электоратом. «Но кто будет юридической стороной этого договора со стороны электората? Такой юридической стороны сейчас нет», — подчеркнул он.

Он напомнил, что должна быть политическая культура: «В Японии или Южной Корее к обещаниям относятся намного серьезнее. Там были прецеденты, когда кандидаты, которые не выполнили свои обещания, подали в отставку. Это вопрос культуры».



Ссылка: https://24.kg/vybory/56494/