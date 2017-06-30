"Нужно провести психологическую проверку политика, который берет на себя ответственность за государство"

Президентские выборы в нашей стране назначены на 15 октября.

На данный момент около 10 кандидатов выразили свое намерение участвовать в них. Впереди большая борьба. Сейчас кандидаты регистрируются в ЦИК, один за другим. К ним выдвигаются различные требования. Они собирают подписи. Производят взнос миллионами. Они покажут свой уровень в комиссии по языку. Появились мнения о том, что вместе с этим следовало бы проверить психическое состояние кандидатов. По этому поводу мы обратились к известным экспертам и политикам.

Кубанычбек Идинов, доктор экономических наук:

- В нашей Конституции не предусмотрена проверка здоровья или психического состояния. Это выходит за рамки. Согласно Конституции, каждый человек имеет право выдвинуть кандидатуру. Каждый избиратель может выдвинуть свою кандидатуру. Народ сам сделает выбор. Проверка психического состояния кандидатов - сомнительное решение. Появляется отличная возможность отстранить от выборов некоторых сильных кандидатов, сказав: "У этого кандидата повышенное давление", "У этого не все в порядке с головой". Это позволит создать возможности для своих людей. Но избирает народ. Если народ хочет определенного человека, никто ничего не сможет поделать. Основной решающий фактор - это народ, избиратели. Сейчас мы надеемся, что биометрическая система станет гарантией чистых выборов. Народ как море, оно бушует и потом замирает, будет сделан выбор в пользу одного человека. Народ в итоге оказывается прав.

Среди кандидатов может оказаться один ненормальный, но ведь народ-то у нас не ненормальный. Сейчас нет былой компартии, которая навязывала человека, нравился он или нет. У наших партий различные взгляды. Все они в итоге сделают выбор в пользу одной партии, одного человека.

Равшан Жээнбеков, экс-депутат:

- Если это будет так, то власть всегда будет создавать себе условия. Могут отстранить человека, если он не нравится. Поэтому будет неправильно создавать комиссию, проверять психическое состояние кандидатов. За границей применяется немного другой способ. Каждый кандидат в президенты делает такое заявление перед избирателями: "Я на неделю открыл доступ к моей истории болезни. Кто хочет - может ознакомиться". Представители власти не могут вмешиваться в этот процесс, каждый избиратель самостоятельно делает выводы. Поэтому нельзя позволять власти создавать комиссию и проверять психическое состояние кандидатов. В комиссии по языку сложилась такая ситуация. По какой-то причине не допускают к выборам человека, прекрасно владеющего кыргызским языком. Короче говоря, не нужно позволять власти создавать комиссию и проверять психическое состояние кандидатов.

Калдарбек Абдраманов, главный хирург Министерства здравоохранения:

- Когда отвозишь ребенка в детский сад, школу, вуз, требуется медосмотр. Необходим медосмотр и при трудоустройстве. А если человеку доверяют не какой-то регион, а целую страну, то нужно проводить тщательный медосмотр. По-моему, нужно проводить полный медосмотр, в том числе и психический! Но я думаю, что нельзя излишне политизировать этот вопрос.

Мавлян Аскарбеков, лидер политического движения "Жаны Муун":

- К кандидатам в президенты есть отдельные требования. 30 тысяч голосов избирателей, введенный властью вопрос языка. Требование о внесении 1 млн сомов и прочее не соответствует нашей Конституции. Нужно действовать в соответствии с Конституцией. Что касается вашего вопроса, если мы начнем проверять состояние здоровья кандидатов, то власть будет говорить, что они "не в своем уме", чтобы избавиться от них. Народ сам должен понять, какими людьми являются кандидаты. Для этого нужно побольше проводить теледебаты. Кандидаты чаще должны выступать перед народом. Если будет больше теледебатов и радиодебатов, то народ будет за всем следить. Народ выберет со словами: "Этот пьет много водки. У этого крыша поехала. Он любит поговорить, как Шаршенович. Этот красноречив, но ни на что не способен". Народ должен рассудить. Тогда у нас будут справедливые выборы, где решение примет народ.

Источник: газета "Азия news" №26 от 29.06.2017 / стр. 9, перевод: gezitter.org