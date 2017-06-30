Россия списала 240 млн долларов в обмен на строительство новой военной базы?

Была распространена информация о том, что весной к нам приезжали высокопоставленные чиновники из России - Шойгу и Кириенко, которые провели переговоры с нашими чиновниками.

Тогда так и не удалось выяснить, какой именно вопрос обсуждался. Мы попытались распутать этот клубок.

Судя по дошедшей до нас информации, в ближайшие годы на юге Кыргызстана построят военную базу России, которая будет призвана бороться с наркотрафиком и терроризмом. Конечно, это хорошее явление. Желание России обеспечить безопасность Центральной Азии - это большое достижения в условиях усиливающегося религиозного экстремизма. К тому же им самим будет житься спокойней. Если бы заработала база, в казну правительства начали бы поступать деньги, с другой стороны, была бы обеспечена внутренняя безопасность, "бородачей" удалось бы приструнить.

К слову, несколько дней назад во время рабочей поездки президента Алмазбека Атамбаева в Москву Кремль списал долг в 240 млн долларов. По-моему, такое соглашение было достигнуто при условии, что будет построена упомянутая база. Это заслуживает поддержки. Но до этого никто не сказал, на каком основании списали нам долги. Поэтому общественность и удивлялась... По сути Россия является нашим основным стратегическим партнером, и в рамках ЕАЭС, и с другой точки зрения, мы находимся в определенной зависимости. Когда мы начнем самостоятельно развиваться? Почему-то я не вижу людей, которые размышляют над этим. Разве неправда, что даже президенты у нас сменяются по желанию Кремля?..

Источник: газета "Азия news" №26 от 29.06.2017 / стр. 9, перевод: gezitter.org