Роза Акназарова опозорилась перед большими политиками

Вы же знаете бывшего депутата, ныне активиста партии "Республика" Розу Акназарову?
Наверное госпожа Роза хотела выслужиться перед шефом, в общем, начала обзванивать больших политиков со словами: "Хотите, я организую встречу с Бабановым или Казакбаевым? Придете на съезд партии, который состоится 1 июля?" Новость о том, как она позорится своими неуклюжими действиями, дошла даже до офиса "Азии Ньюс". Беседующие с нами политики ухмыляются, недовольно говорят: "Мы с Бабановым общаемся напрямую, без посредников. Почему суетится эта женщина?" Хотелось бы, чтобы Омурбек Токтогулович учел это важное обстоятельство, призвал к порядку некоторых представителей штаба, воспитал и исправил.
Источник: газета "Азия news" №26 от 29.06.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org
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