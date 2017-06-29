Доктор Апас, где вы? Вас ждут поклонники

На предыдущих президентских выборах Кубанычбек Апас заранее заявлял о себе из Москвы, а когда он приземлялся в аэропорту "Манас", журналисты его встречали.

Но почему-то в этом году не слышно доктора Апаса, который всегда говорит: "Ни один политик, кроме меня, не исправит Кыргызстан, все они коррупционеры и воры". Может наш герой извлек урок из недостатков, пытается проявить сдержанность перед выборами, а не горланить как прежде, готовится по привычке побороться за трон хана? А может он глубоко разочаровался тем, что проигрывает на всех выборах? Короче говоря, пока что отмалчивается. А поклонники обеспокоены отсутствием Кубанычбека Апаса, они ждут его, чтобы в очередной раз улыбнуться. Ведь выборы обычно украшают авантюристы и шизофреники, не так ли?..

Источник: газета "Азия news" №26 от 29.06.2017 / стр. 4, перевод: gezitter.org