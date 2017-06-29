Потенциал Бакыта Торобаева вызывает разброд в "Онугуу-Прогрессе"?

Считающаяся проектом Максима Бакиева партия "Онугуу-Прогресс" 27 июня провела съезд, на котором выдвинула кандидатуру Бакыта Торобаева на президентские выборы.

Но раскрывается, что внутри партии идет разброд, а Торобаева не поддерживают даже его коллеги по фракции.

Если помните, когда в апреле Бакыт Эргешович заявил, что его фракция единогласно выразит недоверие правительству, половина депутатского корпуса показала ему средний палец, поставив в неудобное положение. Теперь же появляются однопартийцы, считающие, что Торобаев не достоин выступать кандидатом в президенты. Отдельные депутаты фракции "Онугуу-Прогресс", не удовлетворенные потенциалом Торобаева, открыто начали поддерживать других кандидатов.

Например, один из активных депутатов фракции Тазабек Икрамов в интервью одному из независимых изданий заявил, что на президентских гонках открыто поддержит кандидата от партии СДПК Сооронбая Жээнбекова. По его словам, в настоящее время наиболее подходящей кандидатурой на президентский пост является С. Жээнбеков. "Будущее Бакыта Торобаева еще впереди, но на сегодняшний момент более подходит на президентскую должность С. Жээнбеков. Это мое личное мнение как человека, болеющего за Кыргызстан", - сказал он в своем интервью одному независимому изданию.

И как теперь станет президентом Торобаев, которого не поддерживает полностью даже его собственная фракция? Как нам известно, отдельных депутатов фракции не устраивает потенциал Бакыта Эргешовича. Как сказал Тазабек Икрамов, будущее Торобаева еще впереди. Поэтому следует первоначально восстановить согласие внутри своей партии, повысить потенциал и только после этого собираться на президентские гонки. А пока что рановато. Или побежит, если Максим Курманбекович прикажет: "Вперед!"

Источник: kurch.kg, перевод: gezitter.org