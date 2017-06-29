А. Атамбаев: С. Жээнбеков не умеет пиарить даже проделанную работу, я ему об этом говорю"

Президент Алмазбек Атамбаев рассказал, почему СДПК выбрала не спикера Чыныбая Турсунбекова, а Сооронбая Жээнбекова.

В рамках рабочего визита в Россию президент 24 июня в городе Казани в Татарстане ответил на вопрос относительно выбора кандидатом С. Жээнбекова и выдвижения кандидатуры Ч. Турсунбекова.

"В Кыргызстане демократия. Кто хочет стать кандидатом, тот и становится. Но от социал-демократов будет только один кандидат. Я думаю, что будет Жээнбеков. Есть около 200 партий, можно также самовыдвигаться. Поэтому ни для кого препятствий нет", - сказал он.

У президента спросили, была ли кандидатура С. Жээнбекова его личным выбором.

"Нет, социал-демократы знают Сооронбая Жээнбекова более 20 лет. По сравнению с ним, тот же Чыныбай Акунович пришёл недавно", - ответил президент.

Как добавил А. Атамбаев, Жээнбеков в 2010 году объединил людей и когда Бакиевы прибыли на юг, их прогнали.

Кроме того, президент отметил, что у кандидата Жээнбекова есть один недостаток.

"Он не умеет себя пиарить. Не может рассказать даже о проделанной работе. Поэтому я ему говорю. Вклад этого человека в единство Кыргызстана большой. Также внес огромный вклад в становление партии, потому что в самые трудные времена он был рядом со мной. Даже когда близкие родственники выступали против, он никого не слушал и всегда вместе с социал-демократами выступал и против Акаева, и против Бакиева. Но совершенно не умеет пиариться, просто работает. По-моему, сейчас для Кыргызстана это очень хорошая вещь. В Кыргызстане проходит время пиарщиков", - сказал Атамбаев.

Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org