Президентом станет кандидат, которого поддержит Ташиев?

В данное время около 10 человек намереваются выдвинуться в президенты.

Никто не сомневается, что на выборах будут участвовать Темир Сариев, Омурбек Текебаев, Назарбек Нышанов, Сооронбай Жээнбеков, Рита Карасартова, Ахматбек Келдибеков. О чем говорит то, что перед выборами упомянутые кандидаты не дают прохода лидеру политической партии "Ата Журт" Камчыбеку Ташиеву, предлагают ему дружбу?

Читатели не забыли, что в 2010 году партия "Ата Журт" оставила позади партии, совершившие революцию, первой пришла к финишу. На президентских выборах 2011 года Камчыбеку Ташиеву удалось набрать 266 189 голосов. На парламентских выборах 2015 года в союзе с "Республикой" удалось набрать около 320 тысяч голосов. В том числе в Джалал-Абадской области Ташиев добыл 70 тысяч голосов. А если учесть Баткен и Ош, то по итогам выборов стало очевидно, что Камчыке поддержало 150 тысяч человек. Сейчас читатели ставят вопрос ребром: "Почему Камчыбек Ташиев не баллотируется в президенты?" Джигит должен сдержать слово. К. Ташиев открыто сказал, что поддержит кандидата, которого выдвинет трио (А. Мадумаров, А. Келдибеков, К. Ташиев) и придерживается этой позиции. Пока неизвестно, кого выдвинет трио. На следующей неделе состоится курултай "Ата Журта" и в этих вопросах будет поставлена точка.

Но судя по дошедшей до нас информации, к К. Ташиеву обращаются Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, предлагая создать тандем. Слышали, что он не принял их предложение, сказав: "Я дал слово джигита, не передумаю". В любом случае, у К. Ташиева самый многочисленный электорат в Кыргызстане, кого бы он ни поддержал, он станет президентом. Вот что говорят читатели, обращаясь в Ташиеву: "Камчыке, просим, поддержите человека, который действительно улучшит жизнь населения или вы сами выступите?"

Источник: газета "Майдан.kg" №24 от 28.06.2017 / стр. 8, перевод: gezitter.org