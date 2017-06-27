Бакыт Торобаев выдвинут партией «Онугуу-Прогресс» на президентский пост.
Решение принято сегодня на съезде политической организации.
Делегаты форума, который проходит в Бишкеке, поддержали своего лидера.
44-летний Бакыт Торобаев - депутат парламента от фракции «Онугуу-Прогресс». В 2010 году он был членом Жогорку Кенеша от партии «Республика», занимал пост вице-спикера. У шестого по счету кандидата в президенты страны экономическое образование - в 1999 году он получил диплом КГНУ.
В 2009-2010 годах занимал пост министра чрезвычайных ситуаций КР.
Ранее в ЦИК подали заявление о намерении баллотироваться на главный политический пост Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Темир Сариев, Арстанбек Абдылдаев. А сегодня о своем желании выдвинуться сообщила Рита Карасартова.
Ссылка: https://24.kg/vybory/55936/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!