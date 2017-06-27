В ЦИК решили, когда кандидаты в президенты будут сдавать тест на знание госязыка

Кандидаты в президенты в августе будут сдавать тест на знание госязыка. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, как только закончится официальное выдвижение претендентов на участие в выборах-2017, Центризбирком представит уполномоченному за проведение экзамена органу, а это специально созданный при Министерстве образования и науки отдел «Кыргызтест», список кандидатов. В «Кыргызтесте» составят график сдачи языкового экзамена для претендентов на президентский пост.

«Параллельно кандидаты будут собирать подписи и в этот же период должны будут внести один миллион сомов избирательного залога. В течение десяти дней после подачи всего пакета документов, включая сертификат о прохождении теста, ЦИК должен принять решение о регистрации или нерегистрации того или иного претендента», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Прием заявлений продолжится до 15 августа. Пока на выборы идут автор знаменитого «Зима не будет» Арстанбек Абдылдаев, глава ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и глава Института общественного анализа Рита Карасартова. Все они самовыдвиженцы. Партия «Акшумкар» выдвинула кандидатуру экс-премьер-министра Темира Сариева.



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