"Не для участия, а для победы". Рита Карасартова баллотируется в президенты

Сегодня, 27 июня, правозащитница Рита Карасартова подала документы в ЦИК для участия в предстоящих президентских выборах.
"Я сегодня подала документы в ЦИК в качестве самовыдвиженца. Планы большие - это победа и в течение очень короткого срока сделать страну развитой, самодостаточной. Для этого есть силы, убежденность, команда. Будем свою программу оформлять в проекте законов, и я думаю, что парламент шестого созыва захочет остаться в истории и примет эти хорошие законы. Все шансы на то, чтобы быть развитой и самодостаточной страной, у нас есть. Мы идем осознанно, идем не для участия, а для победы", - сказала Карасартова.
Рита Карасартова имеет экономическое и юридическое образования. Трудовую деятельность начала в 1996 году в качестве преподавателя в КНУ им. Ж. Баласагына, и за 20-летнюю карьеру Карасартова проработала в академической сфере, с международными организациями, сотрудничала с госорганами и гражданском сектором. Это ее первое участие в президентских выборах.
Напомним, ранее в ЦИК документы также подали Темир Сариев, Омурбек Текебаев, Назарбек Нышанов и Арстанбек Абдылдаев. Президентские выборы назначены на 15 октября.
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