Глава "Народной Академии" Арстанбек Абдылдаев будет баллотироваться в президенты. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Вчера, 26 июня, в ЦИК поступило заявление от Арстанбека Абдылдаева о выдвижении его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. ЦИК должна в течение 10 дней рассмотреть заявление и принять решение.
Арстанбек Абдылдаев родился 28 апреля 1968 года. Сейчас является директором ОсОО "Ауирдин". В 2011 году Абдылдаев был одним из 16 кандидатов в президенты, тогда он представлял объединение "Эл учун". Но большую популярность он приобрел благодаря своему пророчеству, когда 2011 году на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что "зима не будет", ссылаясь на сообщения из Космоса. После этого "пророчество" стало мемом, а сам Абдылдаев - героем шуток в интернете.
На сегодняшний день в ЦИК поступили также заявления от трех кандидатов - Темира Сариева, Назарбека Нышанова и Омурбека Текебаева.
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