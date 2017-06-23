Президенты Атамбаев и Хамитов (Башкирский) хотят покорить пик Путина

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Башкортостана Рустэм Хамитов хотят покорить пик Путина в Кыргызстане.

Об этом они сегодня заявили журналистам по итогам переговоров в расширенном формате.

Алмазбек Атамбаев признался: двум странам нужно делать упор на те сферы экономики, где будет быстрая отдача. Он выразил надежду, что сегодня и завтра в ходе переговоров они обсудят, где можно сделать прорыв, и найдут такие сферы.

Рустэм Хамитов признался, что надо больше работать с точки зрения увеличения импорта из Кыргызстана фруктов и предоставления услуг туристической отрасли.

"Нам надо летать отдыхать в Кыргызстан. У нас есть альпинисты, которые пока небольшими отрядами покоряют семитысячники. Но мы думаем, что этот поток должен возрасти. У нас мечта, идея вместе с Алмазбеком Шаршеновичем взойти на четырехтысячник", - признался Рустэм Хамитов.

Алмазбек Атамбаев предложил коллеге покорить пик Путина, и тот согласился.

"Знаете, мы ждем не только альпинистов. На озере Иссык-Куль когда-то отдыхала вся эта часть СССР. Мы сейчас построили международный аэропорт. Томск, Новосибирск запустили чартерные рейсы. Думаю, и вам пора тоже запускать рейсы. У нас будет веселее, чем в Египте. Менталитет схожий, у нас официальный язык - тоже русский", - заключил Алмазбек Атамбаев.

Рустэм Хамитов заявил, что в сентябре прошлого года был в Кыргызстане, пробовал фрукты. И вкуснее их ничего не ел.





Источник - ИА "24.kg"