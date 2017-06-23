Дамира Ниязалиева, экс-вице-премьер-министр: "Пытаются рассорить СДПК, подпортить ее репутацию"

Мы побеседовали с дважды депутатом парламента, дважды министром - госпожой Дамирой о расколе в СДПК, о предстоящих президентских выборах, о кандидате власти. Уроженка Жумгала сегодня активно вмешивается в работу штаба, намерена продвигать кандидата власти.

- Госпожа Дамира, ваши "оставшиеся за бортом" однопартийцы, вроде Сагынбека Абдрахманова, хотят стать оппонентами единого кандидата СДПК Сооронбая Жээнбекова, отбить у него голоса. На чьей вы стороне?

- Старые партийцы, пережившие и жару, и холод, занимают большое и значимое место. И Сооронбай Жээнбеков, и Сагынбек Абдрахманов входят в группу "ветеранов". "Ветераны", в отличие от новичков, прекрасно знают, что нужно поддерживать партийную дисциплину. Партия - организация большинства, в ней меньшинство должно подчиняться большинству. Это хорошо знает и Сагынбек Абдрахманов.

Я думаю, что наши однопартийцы из Чуя не намереваются отбить голоса. Может они пошли на такой шаг для того, чтобы обратить внимание на внутреннюю структуры, вопросы развития партии за 5-6 лет. Я верю в то, что тысячи членов партии на курултае поддержат единого кандидата, предложенного Алмазбеком Шаршеновичем. Потому что президентские выборы - важное мероприятие. Поддержки одного региона или одной партии будет недостаточно. Кандидат должен быть известен всей стране, пользоваться авторитетом и иметь опыт. Если спрашиваете лично мое мнение, то я "солдат" партии, подчиняюсь решению партии. Поддержу того кандидата, кого одобрят на курултае.

- Правда ли то, что представители северного региона из СДПК шепчутся между собой, пытаются выявить недостатки единого кандидата власти Сооронбая Жээнбекова?

- Я не совсем верю в такую информацию, возможно некоторые силы специально распространяют провокационную материалы, хотят рассорить СДПК, подпортить репутацию. Если информация правдива, то это немыслимо! К сожалению, политики используют метод регионального деления в собственных интересах. Но простому народу интересно не место рождения руководителя, а его человеческие и профессиональные качества.

Например, если желающий стать президентом кандидат не будет иметь опыта, будет жадным, не иметь необходимых человеческих и профессиональных качеств, то его не поддержат даже в одном селе, не говоря о регионе! Если вы конкретно спрашиваете о Сооронбае Жээнбекове, то он сдержанный, у него высокие человеческие качества, он преодолел все ступени власти, является хозяйственником. Будучи руководителем области, в апрельских и июньских событиях 2010 года был руководителем области. Управлял крупной областью страны в тяжелое время, соответственно, в своем регионе он, скорее всего, получит поддержку. Его поддержат и в других регионах. Народ видит, что у него простой характер, что он трудолюбив, поэтому люди выражают благодарность. Многие оценивают его так: "Идущий по нравственному пути человек не будет заниматься грязными делами". Недавно я встречалась с жителями Кочкора и Жумгала, приглашала постящихся на разговение, услышала такие характеристики из уст простого народа. Кыргызский народ мудр, думаю, что в решающий момент они рассмотрят всех кандидатов, сделают достойный выбор.

- Перечислите преимущества Сооронбая Шариповича, будучи человеком, хорошо знающей его?

- Калыгул, братишка, все мы смертные. У каждого человека есть хорошие и плохие черты. Любой кандидат будет иметь недостатки. Но только признающий свои недостатки человек пытается их исправить. Короче говоря, президентом станет тот человек, кого выберет народ, тот, кому предрек Аллах.

Источник: газета "Азия news" №25 от 22.06.2017 / стр. 11