Официальная газета КНДР провозгласила Дональда Трампа психопатом

Официальная северокорейская газета «Нодон синмун» открыто назвала президента США Дональда Трампа психопатом, сотрудничество с которым может привести исключительно к краху.

Об этом говорится в официальном обращении к Сеулу от представителей Пхеньяна, пишет Life.

В Северной Корее объясняют необходимость президента США постоянно возвращаться к теме превентивного удара по КНДР желанием отвлечь внимание общественности от политического кризиса, с которым столкнулся Дональд Трамп.

Южная Корея должна понять, что следование за психопатом Трампом приведет только к катастрофе.

«Нодон синмун»



Очередной виток эскалации в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном вызван смертью американского студента Отто Вомбиера, который скончался вскоре после возвращения из КНДР, где осужден за попытку украсть политический плакат. В Северной Корее его приговорили к 15 годам, однако Госдепу США удалось добиться его освобождения.





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