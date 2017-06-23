Партия "Мекеним Кыргызстан" готовится отпрыгнуть?

Партия "Мекеним Кыргызстан" в последние годы считалась союзницей СДПК.

Не собирается ли она "играть с огнем"? Это мы к тому, что до этого партия при поддержке власти добилась успеха на выборах в городе Бишкеке и на выборах в местные кенеши. А как понимать то, что немного усилившись, олигархи партии тайно вступили в переговоры с силами, выступающими против власти? Может, они хотят подготовить запасной аэродром, если кандидат Белого дома не пройдет?

Говорят: "Козел, заглядывавшийся на траву с разных гор, умер от голода". Не ударит ли по своему будущему топором партия "Мекеним Кыргызстан"? Конечно, если ГКНБ проведет тщательное расследование, то можно найти зацепку...

Источник: газета "Азия news" №25 от 22.06.2017 / стр. 5, перевод: gezitter.org