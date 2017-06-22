Отунбаева в качестве свидетеля пришла на суд Текебаева

На заседание суда по делу лидера партии “Ата Мекен” Омурбека Текебаева и экс-посла КР в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова пришла экс-президент Роза Отунбаева.
На заседание суда по делу лидера партии “Ата Мекен” Омурбека Текебаева и экс-посла КР в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова пришла экс-президент Роза Отунбаева.
Экс-президент Роза Отунбаева проходит по делу Текебаева в качестве свидетеля. Она обратилась к суду и потребовала справедливости:
- Уважаемый суд, я тоже здесь была президентом. Два президента у нас в бегах. Почему я не имею право на выступление? Адвокат и меня спросил о 12-13 мая. Я с уважением хотела бы обратиться к вам. Суд должен быть объективным. Но этот суд несправедливый. И эти дни пройдут. Выслушайте обе стороны и примите справедливое решение.
По словам адвокатов, экс-президент Роза Отунбаева проходит по делу Текебаева в качестве свидетеля. Как ожидается, во время сегодняшнего заседания суда она даст показания.
суд удовлетворил ходатайство адвокатов защиты о допросе более чем 40 свидетелей. Среди них значится и имя экс-президента КР Розы Отунбаевой, которая, кстати, сегодня уже прибыла на заседание.
Есть среди представленного адвокатами списка свидетелей и действующий президент КР Алмазбек Атамбаев. Однако по нему вопрос остается открытым.
Напомним, Омурбека Текебаева обвиняют в получении взятки по делу компании "Мегаком". Он был задержан и заключен под стражу 26 февраля. С ним вместе был арестован и Дуйшенкул Чотонов. Оба политика отвергают все обвинения.
Азаттык
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