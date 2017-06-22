Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса

В Бишкеке начался судебный процесс по уголовному делу в отношении лидера партии «Ата Мекен» — депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Фото ИА «24.kg». Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотнов в Первомайском суде Бишкека

В Бишкеке начался судебный процесс по уголовному делу в отношении лидера партии «Ата Мекен» — депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Их обвиняют в коррупции.

ИА «24.kg» представляет предысторию и хронику судебного процесса. Информация обновляется.

22 июня

11.30. На процессе в Первомайском районном суде Бишкека, где слушается уголовное дело Текебаева и Чотонова, сторона защиты сегодня ходатайствует об отводе секретаря судебного заседания. Суд ходатайство вновь отклонил.

10.50. Адвокаты подсудимого депутата парламента Омурбека Текебаева сегодня ходатайствовали о допуске к нему полномочных представителей, так как он намерен баллотироваться на выборах президента страны. Судья отклонил просьбу.

10.18. Суд удовлетворил ходатайство о допросе свидетелей по уголовному делу Текебаева и Чотонова. Сторона защиты настаивает на допросе около 40 свидетелей. Одними из основных являются экс-президент переходного периода Роза Отунбаева и глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

10.04. Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева может опровергнуть обвинение, предъявленное депутату парламента Омурбеку Текебаеву. Об этом сегодня заявила сторона защиты.

9.50. Адвокаты подсудимых Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова предлагают допросить экс-президента страны Розу Отунбаеву. Она проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

9.35. На процесс по делу Текебаева и Чотонова, который продолжается в Первомайском районном суде Бишкека, приехала бывший президент переходного периода Роза Отунбаева.

21 июня. День перерывов

16.19. На процессе вновь объявили перерыв, но на этот раз уже до 22 июня. Адвокатам и подсудимым не хватило времени ознакомиться с восьмым томом дела. Этот перерыв стал третьим за день.

15.18. В суде объявили очередной перерыв. На это раз судья удовлетворил ходатайство адвокатов о том, что им необходимо время для ознакомления с восьмым томом материалов уголовного дела.

15.07. Адвокаты потребовали предоставить диски с записями процесса, раз судья Айбек Эрнис уулу запретил фото- и видеосъемку журналистам. По мнению юристов, общественность в любом случае должна знать, как проходит суд.

14.27. В суде адвокаты заявили о давлении на них. Они отметили, что председательствующий судья Айбек Эрнис уулу нарушает права других обвиняемых, находящихся под их защитой, поскольку назначает слушания без согласования с их адвокатами и не учитывая их график.

09.44. Сегодня процесс прервался, едва начавшись. Оказалось, что адвокаты подсудимых не могут присутствовать на заседании, так как у них процессы в других судах. Но судья лишь перенес слушание.

20 июня. В ход пошли ходатайства

18.09. Первомайский районный суд Бишкека, где проходит процесс по делу лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, не позволяет адвокатам обжаловать решение об оставлении их подзащитного под стражей.

17.42. Первомайский районный суд Бишкека оставил лидера «Ата Мекена» под стражей, отклонив ходатайство его адвокатов. Адвокат Чинара Джакупбекова заявила, что отказ обжалуют в Бишкекском городском суде, поскольку нарушены конституционные права Омурбека Текебаева.

17.15. Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев в ходе судебного заседания обратился к судье Айбеку Эрнису уулу с просьбой позволить ему реализовать его конституционное право и участвовать в президентской гонке.

16.22. Адвокаты просят изменить меру пресечения кандидату в президенты Омурбеку Текебаеву. Сегодня это уже четвертое по счету ходатайство, заявленное юристами, защищающими депутата. Предыдущие три суд отклонил.

16.10. В суде по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова судья Айбек Эрнис уулу отказал адвокатам в очередном ходатайстве. Юристы заявили отвод судье, пояснив, что сомневаются в его беспристрастности и объективности.

15.44. В суде по делу лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявили отвод председательствующему судье Айбеку Эрнис уулу.

15.10. В суде по делу главы «Ата Мекена» Омурбека Текебаева и экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова председательствующий Айбек Эрнис уулу отклонил ходатайство адвокатов подсудимых об отводе прокуроров.

14.23. В Первомайском районном суде Бишкека продолжился процесс по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Адвокаты первого ходатайствуют перед судом об отводе прокуроров и возбуждении против них и судей Бишкекского городского суда уголовного дела.

8 июня. Суд снимать запретили

15.28. Гражданский совет по контролю за судебной реформой проводит мониторинг судебных заседаний по уголовному делу в отношении депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Кыргызстана Дуйшенкула Чотонова. Об этом ИА «24.kg» сообщила Рита Карасартова.

15.13. Процесс по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова приостановлен на неопределенный срок. Решение принял сегодня судья Первомайского районного суда Бишкека Айбек Эрнис уулу.

12.33. У здания Первомайского районного суда сторонники лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, обвиняемых в коррупции, и экс-депутата от фракции социалистов Райкана Тологонова, обвиняемого в мародерстве, провели акцию протеста.

11.56. Сегодня на судебном процессе адвокаты обвиняемых заявили о грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса и препятствовании их адвокатской работе.

11.22. Судья Айбек Эрнис уулу не удовлетворил ходатайство адвокатов экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова об изменении ему меры пресечения. Он остается под стражей.

11.02. Сторонники обвиняемых в коррупции депутата парламента Кыргызстана Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова организовали флешмоб, завязав глаза белыми повязками.

10.44. Адвокаты экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова просят изменить ему меру пресечения на домашний арест. Судья удалился в совещательную комнату.

10.37. Председательствующий судья Айбек Эрнис уулу принял решение демонтировать в зале заседаний даже служебную видеокамеру. Ее должны убрать до следующего судебного заседания.

10.23. Председательствующий на процессе по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова судья Айбек Эрнис уулу сегодня отклонил ходатайство защиты о разрешении фото- и видеосъемки в зале суда.

10.05. Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» и экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова просят суд разрешить фото- и видеосъемку. Они заявили ходатайство сегодня на процессе. По мнению юристов, если журналисты смогут снимать и фотографировать, это поспособствует объективности слушаний.

09.40. Глава Правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Кыргызстана Чолпон Джакупова прокомментировала ИА «24.kg» судебный процесс по уголовному делу лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. По ее мнению, пока нарушений нет.

5 июня. День первый

12.21. Первый день судебного процесса завершился тем, что подсудимым и адвокатам дали три дня для изучения уголовного дела. Очередное заседание Первомайского районного суда назначили на 8 июня.

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12.00. Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» ходатайствуют о допросе в суде президента Кыргызстана. В целом они заявили о допросе более 30 свидетелей.

11.50. Адвокат Омурбека Текебаева Чинара Джакупбекова сегодня заявила ходатайство о вызове в суд дополнительных свидетелей. Судья Айбек Эрнис уулу пока оставил вопрос открытым.

11.00. Омурбек Текебаева объяснил, почему в зале суда на начавшемся в отношении него процессе должны присутствовать журналисты. О ведении суда без прессы ходатайствовали представители гособвинения. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

10.38. Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по делу лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Кыргызстана Дуйшенкула Чотонова.

Фото ИА «24.kg». У здания Первомайского районного суда Бишкека

10.04. Здание Первомайского районного суда в Бишкеке, где должен начаться процесс по делу лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, оцеплено усиленными нарядами милиции.

Как Омурбек Текебаев оказался в суде

Лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша задержали в аэропорту «Манас» ночью 26 февраля в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела. Вместе с ним по этому делу проходит и бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов.

По данным ГКНБ, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы он в 2010 году передал $1 миллион Омурбеку Текебаеву для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, национализированного временным правительством после свержения Курманбека Бакиева. В этой сделке Дуйшенкул Чотонов якобы выступил посредником.

«ГКНБ получил оперативные данные, которые ранее озвучивал бывший депутат ЖК Омурбек Абдырахманов. В мае 2010 года Чотонов и Маматкеримов организовали встречу Текебаева с Маевским. Тогда российскому предпринимателю предложили приобрести акции компании «Альфа Телеком», предварительно дав $1 миллион», — рассказал в Жогорку Кенеше глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

По его словам, доверенные лица Текебаева получили деньги двумя траншами — $300 тысяч и $700 тысяч. «Как только он получил деньги, условия изменились. Текебаев потребовал проценты от сделки по условиям купли-продажи компании. В результате возник спор. Текебаев не выполнил взятые на себя обязательства. Маевский является потерпевшей стороной», — отметил Абдиль Сегизбаев.

Через двое суток после задержания в аэропорту «Манас» Омурбека Текебаева арестовали и заключили в СИЗО ГКНБ. В настоящее время он остается под стражей.

Уже 21 апреля следователи предъявили лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву окончательное обвинение. А 16 мая уголовное дело в отношении него передали в суд. Всего по делу собрано 7 томов материалов.

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