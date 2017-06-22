Кому Турдукулов сделал добро?

В кыргызском обществе есть паникеры, бегающие как курица с обожженными лапами.

К сожалению, они всегда нацелены подтирать гной из глаз политиков, с размаху наступивших на какое-то несчастье. Некоторые желающие приравнять беглецов к национальным лидерам успели выбежать из страны. Но все-таки перед какими-то выборами каркающие неверные-каапыры подают голос, блеют громко, стоя вдалеке. Причины этого тоже известны. Они стараются в надежде ухватить сладкий пряник от кого-то. Видимо, есть желающие пополнить ряды таких. Ведь в народе есть мудрое выражение «в семье не без урода».

Когда наш народ вспоминал столкновения в событиях 7-летней давности, наш молодец по имени Адиль Турдукулов привел с собой кое-каких единомышленников к офису Организации Объединенных Наций, бегал на митинге, не чуя ног. Как будто сказанное им кто-то выполнит, запыхался. Ой, кто решит судьбу сидящих в заключении с выпученными глазами, если не судьи Кыргызстана?

Представители ООН даже носа не сунут в судебные дела. Надо ли было понарошку упрямиться? Или нет никого умней тебя? Если б ты честно трудился, то был бы сыт не только желудок, но и духовный мир. У Текебаева и Жапарова есть адвокаты. Если они такие продвинутые, то пусть вытащат их из заключения. Не вышло толка и из этого твоего действия. Не сосчитать, сколько еще раз получишь отпор. Потому что известно, ты ставишь свои личные интересы выше государственных. Сделал ли ты в жизни что-нибудь хорошее для страны или для какого-нибудь бедолаги? Вспомни, неладный!

Источник: газета «Ачык соз» №14 от 22.06.2017/стр.2, перевод: gezitter.org