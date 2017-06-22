Туйгун байке открыл штаб, активно начал подготовку к выборам

Самое главное - у политика должны быть высокие человеческие качества. Только тогда он может подавать пример другим.
У нашего героя Туйгунаалы Абдраимова высокие человеческие качества, он всегда на стороне справедливости, смел, остается джигитом.
Нет смысла знакомить общественность с Туйгуном байке. Он пришел в большую политику в 1995 году в качестве депутата. С тех пор занимал многие государственные должности. Образован, имеет большой опыт. Сейчас баллотируется в президенты, открыл штаб на пересечении улиц Тыныстанова и Московской, начал активно готовиться.
Абдраимова оживленно поддерживают экс-премьер-министры, видные общественные деятели, политики (скоро назовем имена). Самое главное, мы убеждены, что нашего кандидата поддержат врачи, учителя, простые люди. У нашего народа созрело политическое сознание, люди накопили жизненный опыт. Поэтому многие знают, за кого проголосуют. Люди отвернутся от тех, у кого дурное прошлое. А наш Туйгун байке отважен, смел, высоко ставит интересы государства. Выделяется объективностью, чистотой, проработав в министерствах, посольствах, дважды на посту председателя ЦИК.
Вот так. Баллотировавшись в президенты, Абдраимов может нарушить планы и власти, и оппозиции...
Источник: газета "Азия news" №25 от 22.06.2017 / стр. 1, перевод: gezitter.org
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