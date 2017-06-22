Мы обесценили понятие «национальный лидер»

А бывает ли в политике национальный лидер, как чистый прозрачный родник воды? Попробуем поломать голову над этим вопросом.

Некоторые окончательно обесценили значение этого слова. Примешали к этому великому понятию беглых, сидящих в заключении. Поражаешься, что даже поневоле сидящих на тюремной баланде лиц приравнивают к лучшим народным лидерам.

Прежде всего, человек заслуживающий звания национального лидера, должен иметь репутацию в народе своей хрустальной чистотой, честностью, справедливостью, патриотичностью, человечностью. Они не хвалят сами себя горделиво, не говорят перед народом нереализуемые слова. Всегда стараются ходить перед народом в чистоте и совести. Такой человек далек от обогащения за государственный счет. Болеет за свой народ, не отказывается вложить душу в служение кыргызской стране. Таких лучших людей народ сам бережно носит на руках. Народ судья, никогда не допускает перекоса.

К сожалению, сейчас некоторые бестолковые болтуны сравнивают с национальным лидером и порочат это звание, послушавшись речей политиков, не нравящихся своими делами даже родственникам, не то что одному селу. Все знают, что за это «мужество» они берут «золотишком». Сколько бы мы ни твердили, такие преувеличенные выходки продолжатся. Впереди предстоят великие выборы. Значит, не ложь, только и ждут веселой круговерти выборов точащие языки, раздувающие «легкие». К сожалению, снова обесценится значение великого слова «национальный лидер».

Источник: газета «Ачык соз» №14 от 22.06.2017/стр.3, перевод: gezitter.org