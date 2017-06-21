Обидевшийся Текебаев, воспрянувший духом Шер или аппетит "ата-мекеновцев"...

Пока лидер партии О. Текебаев находится за решеткой, партийцы собрались в доме Б. Шера.

На каждых президентских выборах в Кыргызстане происходят различные сюрпризы, которые будоражат общественность. И эти выборы не станут исключением.

На прошлых выборах политической партии "Ата Мекен" пришлось повсеместно развесить красные тряпки, чтобы с трудом пробиться в парламент. Теперь партия решила "оптом" участвовать на предстоящих выборах. Пока лидер партии О. Текебаев находится за решеткой, партийцы собрались в доме Б. Шера. После совещания 9 членов партии "Ата Мекен" решили зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты. Нас удивило их поведение, особенно после того, как О. Текебаев заявил о намерении выдвинуть кандидатуру.

Конечно, может возникнуть вопрос - а кто эти 9 молодцев, желающих стать президентом? Самые заметные из них: Б. Шер, А. Салянова, А. Шыкмаматов, К. Иманалиев, Н. Никитенко, Б. Сулейманов, Д. Чотонов. Вот они наши президенты! Взгляните на их политические амбиции. Может это глубоко продуманная партийная стратегия? Возможно вопрос решался без участия Омурбека Чиркешовича. Видевшие говорят, что услышав такую новость, О. Текебаев не знал что делать, то смеялся, то плакал, пребывая в шоковом состоянии.

Значит, Болот Шер перешагнет через Омурбека, который всю жизнь считал себя достойным должности президента Кыргызстана? Смогут ли эти стать президентом? Текебаев долго не мог прийти в себя, но в итоге успокоился.

А ведь действительно, разве другие "ата-мекеновцы", кроме Текебаева, не могут выдвинуть свою кандидатуру? Могут. Например, возьмем А. Салянову. Эту женщину переполняют амбиции. У нее есть деньги, есть партия. Чем политическая партия "Кучтуу Кыргызстан" хуже других партий? А Б. Шер - смелый человек. Денег у него не пересчитаешь. На малой родине его поддерживает столько людей, сколько поместится в одной горной ложбине. А как на счет остальных? Умеют только говорить, но не пользуются авторитетом среди народа... Какой будет судьба Омурбека Чиркешовича?

О. Текебаев пытается выйти из тюрьмы, ищет человека, который бы встретился и поговорил с Атамбаевым. На эту роль подойдет Б. Шер. Он должен зайти к президенту и решить вопрос Текебаева. Честно говоря, глава государства скажет, что все должно быть в рамках закона. Все это может при должном преувеличении стать хорошим предвыборным пиаром для Текебаева и Б. Шера.

Кто поверит Текебаеву, который не способен управлять партией и кто поддержит "ата-мекеновцев", которые давно лишились чести и совести?.. Какая польза от того, чтобы хвастливо бить себя в грудь? Вместо этого могли бы от чистого сердца служить кыргызскому народу, тогда бы они и стали народными сыновьями...

Источник: газета "Майдан.kg" №23 от 21.06.2017 / стр. 10, перевод: gezitter.org