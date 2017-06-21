Было бы хорошо, если бы сформировался тандем трио+Сариев, но...

Во время курултая партии "Ата Журт" будет официально оглашено решение трио.
Тяжело скрывать, что в кыргызском обществе политическая культура находится на самом низком уровне. Разве неправда, что все видные политики воспринимают как друзей своих сторонников и считают врагами своих оппонентов? Эта тенденция только обострилась с приближением президентских выборов. Политики, которым не дают покоя президентские амбиции, готовы "съесть" своих оппонентов для достижения победы.
В таких условиях лидеры патриотической политической партии "Ата Журт" Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков показали пример другим кандидатам. Они продемонстрировали высокий уровень политической культуры, участвовали на курултае политической партии "Ак Шумкар", состоявшемся в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова, выступили с речью, дали хорошую оценку оппоненту Темиру Сариеву, пожелали ему успеха.
Честно говоря, сейчас политики сидят в разных окопах, поэтому теплые слова в адрес друг друга, поддержка была воспринята общественностью хорошо. Тем не менее нашлись те, кто увидел в этом политику. Моментально в интернет-ресурсах появилась информация: "Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков поддержат Темира Сариева на президентских выборах". У кыргызов есть хорошее слово - объединение. Конечно, народ был бы в выигрыше, если бы эти молодцы объединились. Но пока рано говорить о появлении такого союза в политике. Возможно определенные неожиданные обстоятельства вынудят из объединиться. А до тех пор ни один ясновидящий не может утверждать, что это произойдет.
С целью уточнения информации об объединении, мы связались с Камчыбеком Кыдыршаевичем. Он отметил, что пока не было переговоров с Сариевым по этому поводу. Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев являются участниками трио. Только один из них баллотируется в президенты, остальные поддержат единого кандидата. Ахматбек Келдибеков нам сообщил, что это джентльменское соглашение все еще в силе. Во время курултая партии "Ата Журт" будет официально оглашено решение трио.
Источник: газета "Майдан.kg" №23 от 21.06.2017 / стр. 3
http://www.gezitter.org/politic/60939/
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