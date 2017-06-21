Текебаева могут исключить из бюллетеня, если суд вынесет обвинительный приговор

Экс-глава ЦИК объяснил, с каким проблемами может столкнуться лидер «Ата Мекен», даже будучи зарегистрированным кандидатом в президенты



Жаркие споры вокруг выдвижения на пост главы государства лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева затмили на этой неделе всю остальную политическую повестку.



Несмотря на то, что адвокаты парламентария трактуют уголовное дело, возбужденное в отношении их подзащитного, как попытку президента Алмазбека Атамбаева не допустить его к участию в президентских выборах, ЦИК все же принял заявление лидера о самовыдвижении.



Между тем, экс-глава Центральной избирательной комиссии Акылбек Сариев, к которому «Вести.kg» обратились за комментарием, уверен, что никто не станет мешать Омурбеку Чиркешовичу участвовать в выборах, так как практика показывает, что до вынесения вердикта он вполне может баллотироваться в президенты.



– Если до начала голосования в отношении Омурбека Текебаева вынесут обвинительный приговор, то он, конечно, не сможет баллотироваться в президенты и его кандидатура будет снята, однако до этих пор у Центризбиркома нет никаких оснований отказывать, – отметил Сариев.



Бывший председатель Центризбиркома также вспомнил аналогичный случай, когда в 2008 году один из депутатов партии «Ата Мекен», находясь под следствием, смог без каких-либо проблем выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах.

Примечательно то, что участие Текебаева в президентской гонке воспринимается оппозицией как стратегически важное решение для всей страны, однако, есть мнение, что далеко не все кыргызстанцы готовы поддержать «отца Конституции».



– Омурбек Текебаев уже давно должен был быть привлечен к уголовной ответственности, – заявил «Вести.kg» известный юрист Икрамидин Айткулов, специализирующийся на резонансных уголовных делах. – Среди пострадавших от его рук есть и простые граждане, которые не заинтересованы ни в каких политических играх. Особенно нелепо звучат слова о том, что уголовное дело в отношении него имеет сугубо политическую подоплеку. Нет там никакой подоплеки -просто пришло время отвечать за содеянное.



Напомним, в январе текущего года в СМИ появились многочисленные сообщения простых жителей многоэтажки, находящейся на пересечении улиц Баетова и Тыныстанова. По их словам, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев отобрал у них территорию общего пользования площадью в 300 квадратных метров, где не так давно красовалась детская площадка.



Этот участок вдруг стал частной собственностью родственницы парламентария, после чего был продан некоей строительной компании. По словам председателя ТСЖ Нурбу Косаковой, следователи, расследовавшие данное дело, постоянно жаловались на давление со стороны народного избранника.



– Все говорят о каких-то гонениях со стороны власти, а я вижу в этом попытку оправдаться перед простыми людьми, которые не хотят верить в то, что он совершил. Он не сможет участвовать в выборах, и его имя вычеркнут из выборного бюллетеня, если до голосования его все же признают виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. В любом случае, надеюсь, что он ответит за все по закону, – заключил юрист.



Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=46689&Itemid=83