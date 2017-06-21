Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин сделали заявление для прессы

Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин 20 июня по завершению церемонии подписания двусторонних документов сделали заявление для журналистов, сообщает пресс-служба президента.

Алмазбек Атамбаев отметил, что отношения двух государств за последние 5-6 лет претерпели глубокую трансформацию.

«Нам удалось вывести эти отношения на уровень стратегического партнерства, и благодаря лично вашему участию, Владимир Владимирович, мы смогли реализовать очень крупные проекты и в области экономики, и торговли, и укрепления обороноспособности Кыргызстана», – сказал он.

Глава государства продолжил, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС оправдывает все надежды страны.

«И благодаря вступлению в Евразийский экономический союз мы видим резкий рост товарооборота, как Вы отметили, 23%, рост переводов наших трудовых мигрантов. И главное, мы видим, что намного легче стала жизнь граждан Кыргызстана, которые работают здесь», – сказал он.

Алмазбек Атамбаев отметил, что очень рад, что Кыргызстан и Россия смогли сохранить тесные культурные связи.

«И конечно, надо их еще больше укреплять. Сегодня открываются Дни культуры Кыргызстана в России, причем большим концертом в Кремлевском дворце съездов. Это прекрасная возможность для активизации этой деятельности», – сказал он.

По словам президента, Кыргызстан и Россию связывает не только древняя история.

«Конечно же, нас обязательно будет связывать и общее будущее», – добавил он.

В завершение своей речи Алмазбек Атамбаев выразил благодарность за оказываемую поддержку со стороны Российской Федерации.

Глава российского государства Владимир Путин отметил, что на протяжении четверти века взаимодействие двух стран развивалось поступательно по всем направлениям на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга, вышло на уровень по-настоящему стратегического партнерства.

«Нынешние переговоры с президентом Кыргызстана по традиции прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня, затронули актуальные региональные и международные вопросы. Вместе с членами правительств, представителями деловых кругов двух стран подробно рассмотрели состояние российско-кыргызских отношений, прежде всего, в торгово-экономической сфере», – сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что важной составляющей стратегических отношений России и Кыргызстана является военно-техническое и военное сотрудничество, а реализация подписанного сегодня межгосударственного договора о развитии ВТС внесет существенный вклад в дальнейшее укрепление обороноспособности Кыргызстана