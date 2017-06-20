Независимая газета: Атамбаев прощается с Москвой. И поговорит о преемнике?

Атамбаев посетит Москву с прощальным визитом. Ждет аудиенции у Путина



Независимая газета предположила о целях визита президента Кыргызстана Аламазбека Атамбаева в российскую столицу.

Напомним, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву вчера, 19 июня, с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Атамбаев уже провел неформальную встречу с Путиным.

Визит, приуроченный к 25-летию установления дипотношений между двумя странами, продлится до 24 июня. Согласно программе пребывания, Атамбаев встретится также с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, представителями кыргызской диаспоры, посетит Уфу и Казань. По итогам переговоров стороны подпишут ряд документов в гуманитарной области, а также, возможно, соглашение о восстановлении или создании в Кыгызстане предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).



Предложение о воссоздании ВПК прозвучало в Бишкеке незадолго до приезда Алмазбека Атамбаева в Москву. То, что вопрос будет решен именно в ходе нынешнего визита кыргызского лидера, вызывает серьезные сомнения.

Во-первых, это связано с объективными сложностями – к таким проектам подходят, скрупулезно взвешивая все за и против.

Во-вторых, сам визит, по сути, носит прощальный характер – в КР 15 октября состоятся президентские выборы, по итогам которых можно строить различные догадки, а такие вопросы, как строительство или восстановление заводов оборонного толка, удобнее решать с новым руководством страны.

В-третьих, захочет ли новое руководство КР браться за такой проект – вопрос открытый.

В-четвертых, стоит принять во внимание, что злые языки в Бишкеке поговаривают: Атамбаев навязался с визитом во время пребывания Владимира Путина в КР на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в апреле нынешнего года, и, дескать, российскому лидеру легче было пригласить кыргызского коллегу, чем поступить как-то иначе.

Исключать такое нельзя, ведь эта черта Атамбаева известна. В свое время заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, комментируя визит Путина в Бишкек 28 февраля нынешнего года, сказал "НГ", что российский лидер сократил программу пребывания и досрочно покинул кыргызскую столицу из-за чрезмерной навязчивости Атамбаева. При таком бэкграунде, наверное, не стоит слишком оптимистично оценивать вероятность решения вопросов, связанных с кыргызским ВПК.

"Я главным образом надеюсь на то, что в общении с Путиным Атамбаев сумеет держать себя в руках и избежит лексики, неприличной в устах президента, то есть не "отличится" так, как на днях во время беседы с Генсеком ООН, когда он дважды употребил слово "дерьмо" в отношении кыргызских оппозиционеров и журналистов", – сказал "НГ" эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.



По его словам, визит Атамбаева можно назвать "дембельским" – 15 октября в КР состоятся президентские выборы и страну возглавит другой человек. "Но сам этот факт заслуживает отдельного упоминания: Атамбаев – четвертый президент Кыргызстана, но лишь второй, кто уходит по конституционному истечению полномочий. До него спокойный уход удался лишь Розе Отунбаевой, но она была президентом так называемого переходного периода", – считает Дубнов.

По мнению Дубнова, сам визит с практических позиций особого смысла не имеет и примечателен тем, что ему придан высший статус – "государственного". Нынешняя встреча Атамбаева с Путиным – четвертая в этом году, а всего их было 20, и ее стоит рассматривать больше как церемониальную.

"Она, очевидно, призвана подчеркнуть важность кыргызско-российских отношений, а также позитивное отношение Москвы к самому Атамбаеву, несмотря на его неоднозначные эскапады в адрес России.

Личное приглашение Путина крайне важно для Атамбаева в качестве свидетельства поддержки Москвы и как некий знак благосклонности к его вероятному преемнику – президент КР на будущих выборах поддержит кандидатуру премьера Сооронбая Жээнбекова. Думаю, это самый важный пиар-момент визита Атамбаева", – считает Дубнов.

Эксперт полагает, что и Москва извлечет из приезда кыргызского президента позитив. Ей важно показать, что вступление КР в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имело положительный эффект и что новому руководству важно продолжить этот курс. "Но, несмотря на поддержку Атамбаева, нет никаких гарантий того, что в президентских выборах победит Жээнбеков. Кыргызстан – своеобразная страна, результаты выборов здесь непредсказуемы, а сюрпризы часты", – заявил "НГ" Аркадий Дубнов.



Действительно, схватка за пост президента КР обещает быть жаркой. В понедельник ЦИК республики сообщил об очередном кандидате. Им стал экс-премьер-министр Темир Сариев, выдвинутый своей партией "Ак-Шумкар" и получивший поддержку оппозиционной партии "Ата-Журт". О намерении баллотироваться также заявили еще один экс-премьер Омурбек Бабанов, лидер оппозиционной партии "Онугуу – Прогресс" Бакыт Торобаев, а также глава общественного объединения "Лига-Антикризис" Назарбек Нышанов и находящийся под арестом по обвинению в коррупции оппозиционный политик Омурбек Текебаев.

Между тем в Бишкеке поговаривают и о том, что Алмазбек Атамбаев так "сросся с властью", что не уступит ее полностью, а пересядет после президентских выборов в кресло премьер-министра и что он отправился в Москву именно за "благословением" этой рокировки.

Однако тот же Дубнов называет сценарий маловероятным: "Атамбаев давно и многократно обещал не занимать пост премьера, но при этом оставаться в кыргызской политике иными методами. Если он нарушит свое же обещание, то обрушит с грохотом собственный рейтинг".

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Притчин также считает, что вопрос выборов, а по сути поддержка премьера Жээнбекова, – один из главных в повестке визита Атамбаева. При этом эксперт не исключил, что, будучи "хромой уткой", глава КР может напоследок попытаться добиться финансовой помощи России.

"Экономика республики – в плохом состоянии. И особенно на президентскую команду давит груз отсутствия заметных результатов от вступления в ЕАЭС. Поэтому Бишкек нуждается в инвестициях, которые, кроме Китая и России, сегодня мало кто может обеспечить", – сказал "НГ" Притчин.

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