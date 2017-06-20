Камчыбек Ташиев: Переговоров о создании политического альянса с Темиром Сариевым не было

"Я был приглашен как гость политического мероприятия, и неожиданно мне дали выступить с речью", - сообщил Barometr.kg экс- министр ЧС Камчыбек Ташиев.
По словам К.Ташиева, он поздравил участников съезда партии "Ак-Шумкар", выразил поддержку что партия выдвигает Темира Сариева на пост президента и все.
"Никаких переговоров о создании какого-либо политического альянса нет и не было", - заявил он.
Напомним, вчера, 19 июня, состоялся съезд партии "Ак-Шумкар", где единогласно члены партии поддержали кандидатуру Темира Сариева на пост президента.
Венера Тимаева
http://barometr.kg/ru/content/2862
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!