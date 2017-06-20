Камчыбек Ташиев: Переговоров о создании политического альянса с Темиром Сариевым не было

"Я был приглашен как гость политического мероприятия, и неожиданно мне дали выступить с речью", - сообщил Barometr.kg экс- министр ЧС Камчыбек Ташиев.



По словам К.Ташиева, он поздравил участников съезда партии "Ак-Шумкар", выразил поддержку что партия выдвигает Темира Сариева на пост президента и все.



"Никаких переговоров о создании какого-либо политического альянса нет и не было", - заявил он.



Напомним, вчера, 19 июня, состоялся съезд партии "Ак-Шумкар", где единогласно члены партии поддержали кандидатуру Темира Сариева на пост президента.



Венера Тимаева

http://barometr.kg/ru/content/2862