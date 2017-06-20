Аида Салянова: "Текебаев, даже будучи в заключении, будет участвовать в президентских выборах"

Члены партии "Ата Мекен" на пресс-конференции дали пояснения относительно участия в президентских выборах Омурбека Текебаева, в настоящее время находящегося в заключении.

Члены партии "Ата Мекен" на пресс-конференции дали пояснения относительно участия в президентских выборах Омурбека Текебаева, в настоящее время находящегося в заключении. Депутат Жогорку Кенеша от "Ата Мекена" Аида Салянова отметила, что Текебаев выставил свою кандидатуру в форме самовыдвижения.

"Весной "Ата Мекен" провел съезд, выдвинув кандидатом в президенты Омурбека Текебаева. Текебаев дал согласие, но принял решение о самовыдвижении. ЦИК объявил, что официально его зарегистрировал. Сделаны первые шаги. Партия предпримет все действия в рамках закона. Но кандидат не должен оставаться в заключении, а, подобно другим, должен встречаться с электоратом. Но сейчас таких условий нет. Но даже в заключении Текебаев может участвовать в президентских гонках", - сказала Салянова.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org

