Члены партии "Ата Мекен" на пресс-конференции дали пояснения относительно участия в президентских выборах Омурбека Текебаева, в настоящее время находящегося в заключении.
Члены партии "Ата Мекен" на пресс-конференции дали пояснения относительно участия в президентских выборах Омурбека Текебаева, в настоящее время находящегося в заключении. Депутат Жогорку Кенеша от "Ата Мекена" Аида Салянова отметила, что Текебаев выставил свою кандидатуру в форме самовыдвижения.
"Весной "Ата Мекен" провел съезд, выдвинув кандидатом в президенты Омурбека Текебаева. Текебаев дал согласие, но принял решение о самовыдвижении. ЦИК объявил, что официально его зарегистрировал. Сделаны первые шаги. Партия предпримет все действия в рамках закона. Но кандидат не должен оставаться в заключении, а, подобно другим, должен встречаться с электоратом. Но сейчас таких условий нет. Но даже в заключении Текебаев может участвовать в президентских гонках", - сказала Салянова.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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