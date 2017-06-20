Камчыбек Ташиев: "В условиях трудной ситуации в стране требуется лидер, который объединит народ и сможет вывести из кризиса"

В Национальной филармонии прошел съезд партии "Ак шумкар", на котором в качестве главного вопроса было рассмотрено выдвижение на президентство Темира Сариева.

В ходе мероприятия выступил с речью политик Камчыбек Ташиев . "Хотя я пришёл без подготовки, выскажу свое мнение. Уважаемые делегаты, члены партии "Ак шумкар", я приветствую и поддерживаю ваше решение о выдвижении кандидатом в президенты Темира Сариева. Надеюсь, что ваши надежды на объединение страны сбудутся", - сказал Ташиев.

"Все кандидаты в президенты желают развития страны. На сегодняшний день наше общество, партии раздроблены. Мы разбросаны, расплесканы, разграблены в результате политики нашей власти. Теперь должен прийти человек, который всё объединит. У нашего народа есть сыны и дочери, которые готовы управлять государством, определять завтрашнее будущее. У кыргызов до этого времени говорилось, что "у имеющего перспективы народа – один правитель и тысяча баатыров, а у народа без перспективы – тысяча правителей и один баатыр". Героев может быть много, но лидер всего один. В условиях трудной ситуации в стране требуется лидер, который объединит народ и сможет вывести из кризиса", - резюмировал Ташиев.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org

