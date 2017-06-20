Инициатива от соцсетей: Может, передадим МВД "Даму" Акылбека Жапарова?

Постепенными темпами начало осознаваться, что разбогатевшие за счёт народа, опустошившие государственную казну чиновники, рано или поздно, понесут ответственность в рамках закона.

Чиновники, "нос которых не затрагивал топор" во времена А. Акаева и К. Бакиева (конечно, разбогатевшие за счёт народа) сегодня не знают что делать. Не желающие подчиняться закону, гласящему: "Головой отвечай за то, что делали руки", - сегодня на все открытые на них уголовные дела навешивают ярлык "политических гонений".

Также кричат, что их и защитит народ, вызывая тем самым страшное раздражение у общества. Например, в настоящее время в социальных сетях звучат предложения передать в пользу государства имущество, нажитое за счёт народа. Чтобы не быть голословными, приведем один пример.

"Государство забрало у Тюлеева здание "Сапатком" за то, что Нариман Ташболотович украл у него 60 млн сомов и передали здание Финполу. Акылбек Жапаров подозревается в том что, украл у гос-ва 300 млн сомов. Как думаете может у него заберут его небоскреб и передадут МВД? Под прозрачными окнами видно будет как оперы работают", - написано в одном из постов.

А ведь и правда, эй! Прекрасная идея! Как будет, если передадим государству, на баланс госучреждений многоэтажные здания, которые принадлежат тем, кто без лишних усилий незаконно обогатился? Если предпримем такие действия, то сократится число не способных обуздать свою алчность, они поймут, что в любом случае обогащение за счёт народа ни к чему хорошему не приведёт. А ведь разграбившие государство перестанут после этого заводить речь об экономике и поостерегутся морочить голову народу.

Источник: kurch.kg, перевод: gezitter.org

