Ахматбек Келдибеков: Все хотят быть политиками, но не всем Бог дает

Ахматбек Келдибеков: "Каждый хочет быть министром и депутатом, но Бог не всем это дает. Как бы вы ни ругали и ни материли политиков, но работа и вся ответственность лежит именно на них — на политиках".

Сегодня в Бишкеке проходит съезд политической партии «Акшумкар». На повестке дня один вопрос — выдвижение кандидата в президенты Кыргызстана. Делегаты форума единогласно поддержали кандидатуру своего лидера Темира Сариева.



Среди гостей съезда известные политики и общественные деятели, а также бывшие чиновники и депутаты парламента.



На съезде выступил экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков.



«В Кыргызстане много выдающихся людей. За 25 лет нашей независимости сколько таких людей ушло на тот свет, мы потеряли много выдающихся личностей. Мы должны не только помнить об их вкладе в развитие страны, но и преумножать их достижения», — отметил он.

Он выразил восхищение тем, что в партии «Акшумкар» единогласно доверяют своему лидеру и нет никаких споров или разногласий по поводу претендента на президентский пост.



«Я знаю Темира Сариева как государственника, который имеет чувство справедливости, сострадания и человечности и служит своему народу. У него есть и чувство государственности, а это то, что необходимо лидеру страны», — заключил Ахматбек Келдибеков.



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