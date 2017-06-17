СДПК не будет выдвигать второго кандидата – Зулпукаров

Информация о том, что партия СДПК выдвинет второго кандидата на выборах президента - это просто слухи, заявил депутат Торобай Зулпукаров.

По его словам, региональные представительства партии СДПК отлично восприняли кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, выдвинутую на выборы президента.

"Региональные представительства партии отлично восприняли кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. Политсовет единогласно проголосовал за его кандидатуру. Мы не планируем выдвигать другого кандидата. Это просто сплетни", - сообщил Т. Зулпукаров.

Напомним, политсовет партии СДПК выдвинул кандидатуру действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова на выборы президента, которые состоятся 15 октября этого года. Однако в некоторых местных СМИ появилась информация о том, что партия СДПК намеревается выдвинуть второго кандидата в президенты. В частности, называлось имя спикера ЖК КР, члена партии СДПК Чыныбая Турсунбекова.

Источник: kabar.kg, перевод: gezitter.org