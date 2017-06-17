Ахматбек Келдибеков: У нас своя тактика и стратегия, но мы держим это в секрете...

Верховный суд на днях сообщил о том, что судимость экс-депутата Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова будет погашена только 8 ноября – почти через месяц после выборов.



Ахматбек Келдибеков в интервью «Азаттыку» высказал свое мнение по поводу предстоящих выборов и своего участия в них.



- Вы изъявили желание участвовать в выборах президента, но тут появляется пресс-релиз Верховного суда о том, что ваша судимость не погашена. Как вы собираетесь выходить из ситуации?



- Это мы решили участвовать в выборах...



- Давайте уточним, мы - это кто?



- Камчыбек Кыдыршаевич [Ташиев], я и Адахан Кимсанбаевич [Мадумаров]. Мы создали политический союз и идем на выборы. Стратегия, тактика у нас есть, которую мы никому не оглашаем, держим в секрете. У каждого должна быть стратегия, тактика. Все вы ссылаетесь на пресс-релиз, но я не читал его. Говорят, в Верховном суде сообщили. А кто сообщил? Председатель, пресс-служба? Конкретно не пишут. Так же может написать любой. Кто-то должен подписывать, правильно?



Я воспользуюсь своим конституционным правом. ​Конституция дает мне право. Есть и другие законы, нормативно-правовые акты, которые дают возможность человеку оправдаться или найти законные пути, чтобы участвовать в выборах.



- Даже если завтра появится пресс-релиз с подписью председателя Верховного суда?



- Я не удивлюсь. Для меня это не препятствие. После подачи апелляции со стороны прокуратуры к суду в отношении меня Верховный суд, согласно УПК, должен был рассмотреть ее в течение 1-2 месяцев. Они рассматривали около 4 месяцев, нарушая законодательство. Очевидно, что ее просчитывали политически. Будем действовать в рамках закона и Конституции. Еще время есть.



- При этом Адахан Мадумаров говорит в СМИ, что он раздумывает и после поста орозо скажет окончательное свое решение. Как вы можете это прокомментировать?



- Мы если не каждый день, то через день втроем встречаемся. Втроем держим орозо, как и другие люди. Мы встречаемся, общаемся и проводим совместную политическую работу. Я бы не сказал, что Адахан Кимсанбаевич что-то такое особое сказал о том, что мы разругались или разошлись и так далее. Такого я не слышал нигде. Он об этом не заявлял и не говорит. После того, как мы объявили о создании политического союза, на следующий день появились различные слухи. Поэтому нельзя сказать, что у него свое мнение, у меня свое мнение, у Ташиева - свое. Мы будем действовать сообща, и те решения, которые мы примем, мы всем объявим.



- Не совсем понятно. Почему бы Адахану Кимсанбаевичу не сказать, например, что они решили выдвинуть Ахматбека Келдибекова и почему бы его не продвигать?



- Придет время, и мы об этом скажем. Может быть, мы Ташиева поддержим, может быть, Мадумарова. Может быть, они объявят, что меня поддерживают. У нас есть своя тактика и стратегия, которую мы держим в секрете.



- На выборы нужны большие деньги. Откуда будет финансироваться ваша кампания?



- Есть партийные деньги, личные средства, друзья, родственники, политические союзники. Я думаю, что если человек решил идти на выборы – это не главный вопрос. Если человек решился идти на выборы, он должен рассчитать финансовые расходы и свои возможности. Сегодня многие хотят стать президентом, но все зависит от бога и народа. Если народ поддержит – более 50 процентов, если это прописано свыше, нет никаких препятствий. Это доказано жизненным опытом. Те, которые говорят, что купят голоса, имеют ошибочное мнение. Нельзя путать парламентские выборы с президентскими. На парламентских выборах принимает участие большое количество кандидатов – до десяти тысяч кандидатов. На президентских выборах по моим прогнозам, но я могу ошибаться, будет не больше 10 кандидатов.



- Сколько будет основных кандидатов?



- Думаю, основных будет 4-5.



- Могут они пойти на тандемы?



- Могут пойти, это может случиться. Сейчас говорить о чем-то преждевременно. В августе реально будет видна картина - кто основные претенденты, какие тандемы и кто с кем пойдет. В чем особенность этих президентских выборов, вы прекрасно знаете. Истекает конституционный срок полномочий. Придет новый президент, соответственно будет другая линия, другое мнение и взгляды. Когда меняется правитель, это волнует большинство простых людей, соответственно политиков, международные организации и соседние страны.



Айзада Кутуева

Источник - Радио "Азаттык"