С сегодняшнего дня началось выдвижение кандидатов в президенты

Выдвижение кандидатов в президенты Кыргызстана начнется 15 июня.

Об этом сообщил зампредседателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Абдыжапар Бегматов.

По его словам, на следующий день после обнародования постановления Жогорку Кенеша о назначении даты выборов президента начинается процесс выдвижения кандидатов. Те, кто намерен баллотироваться, должны собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей, внести избирательный залог и представить в ЦИК решение съезда партии о выдвижении его кандидатом на пост главы государства.

По его словам, Центризбирком утверждает календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов, а также смету расходов. Самовыдвиженцы вместо решения съезда заполняют и представляют форму установленного образца. Регистрация кандидатов прекращается за 75 дней до выборов.

Жогорку Кенеш одобрил постановление о назначении на 15 октября выборов президента КР. В этом документе правительству, госорганам и другим организациям даны поручения по проведению предстоящего голосования. Постановление вступает в силу со дня его принятия.



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