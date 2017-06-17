Кто выдвинется?

15 июня стартует процесс выдвижения кандидатов в президенты страны. В связи с этим несколько партий намерены провести свои съезды в конце июня.

Из числа нынешних кандидатов первым о своих намерениях заявил Темир Сариев, сообщается, что его партия "Ак Шумкар" первой проведет курултай. Тогда кандидатура Темике будет выдвинута официально.

Съезд СДПК сначала назначили на 15 июня, потом перенесли на 19 июня, а затем снова перенесли, на неопределенный срок. Сообщается, что есть недовольные выдвинутым кандидатом С. Жээнбековым, одни поддерживают Сагынбека Абдырахманова, другие - Чыныбая Турсунбекова. Сообщается, что внутренняя атмосфера накалилась. Если партия власти не сумеет справиться с внутренними интригами, то ей тяжело будет добиться победы. Это понятно даже ребенку в колыбели. Хотя политсовет СДПК и выдвинул Соке, пока неизвестно, кто именно в итоге получит поддержку.

На конец месяца назначены курултаи патриотической политической партии "Ата Журт" и партии "Онугуу-Прогресс". На данный момент поговаривают, что от партии "Ата Журт" выдвинется Ахматбек Келдибеков. Если учесть, что у упомянутой партии широкий электорат, то у выдвиженца будут хорошие шансы. К тому же партия запустила процесс перестройки, ее ряды сейчас пополняют некоторые большие политики.

"Онугуу-Прогресс" собиралась поддержать Бакыта Торобаева. Но появились разговоры о том, что они объединятся с "ата-мекеновцами" и поддержат Текебаева.

Пока неизвестно, когда пройдет курултай партии "Республика". Они ранее заявили, что выдвинут в президенты лидера партии Омурбека Бабанова. Партия "Бир Бол" сейчас обсуждает вопрос о выдвижении кандидатуры Мыктыбека Абдылдаева. Что касается самовыдвиженцев, то готовятся к выборам общественный деятель Камила Шаршекеева и частный предприниматель Санжар Энназаров. Помимо этого сообщалось, что на выборах будут участвовать некоторые личности, вроде Турсунбека Акуна и Турсунбая Бакир уулу. Но все они выбыли из игры, так как сумма залога на президентских выборах была увеличена со 100 тысяч сомов до 1 млн сомов. Да и вряд ли бы они порадовали, если бы участвовали!

Источник: газета "Майдан.kg" №22 от 14.06.2017 / стр. 1, перевод: gezitter.org