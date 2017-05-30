Адахан Мадумаров: "Не могу сказать, будет или не будет Келдибеков участвовать в президентской гонке"

"Не могу дать никаких комментариев по информации о намерении Ахматбека Келдибекова участвовать в президентской гонке, пока не услышу об этом от него самого", - сказал порталу SUPER.KG лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

"Не могу дать никаких комментариев по информации о намерении Ахматбека Келдибекова участвовать в президентской гонке, пока не услышу об этом от него самого", - сказал порталу SUPER.KG лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

"Я еще не встречался с Келдибековым. У кыргызов стало привычным писать и говорить, зная и не зная, понимая и не понимая. Встретимся с ним самим и поговорим", - сказал Мадумаров.

На вопрос: "Выставите ли вы свою кандидатуру на президентство?" - он ответил: "Бог даст, решим этот вопрос".

В ноябре 2016 года Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Адахан Мадумаров заявили о своем объединении и о том, что один из их тройки будет выдвинут на президентство. По данному поводу Мадумаров сказал, что три политика еще не собирались. Добавил, что тандем объявит имя кандидата после объявления президентских выборов.

Напомним, 26 мая советник Келдибекова заявил, что тот собирается на президентские выборы по предложению алайцев.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org