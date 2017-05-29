15 октября народ выберет нового президента - Атамбаев

Через четыре месяца, 15 октября кыргызский народ выберет нового президента. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР, заявил Президент Алмазбек Атамбаев.



«Конечно, я сейчас анализирую и подвожу итоги своей работы на посту главы государства. Спасибо Богу. За последние пять-шесть лет с помощью Всевышнего мы смогли решить вопросы, которые мучили народ, государство. Кыргызский народ нашел свою дорогу и идет по нему на встречу к своему будущему», - сказал А.Атамбаев.



По его словам, за эти годы, страна добилась немалых успехов. О некоторых можно и сейчас сказать. Это, в первую очередь, мир и стабильность в стране. Также к числу больших достижений можно отнести и нынешнюю армию.



Также Президент поделился, что когда глава Генерального штаба генерал Дуйшенбиев сказал, что теперь Кыргызстан имеет настоящую армию, он сильно обрадовался. «Я эти слова ждал очень давно», - сказал он.



Жогорку Кенеш в двух чтениях одобрил законопроект, предусматривающий изменение даты проведения выборов президента с «третьего воскресенья ноября» на «третье воскресенье октября». В этом году она выпадает на 15 октября.



Салтанат Абдраева – Кабар