Президентские выборы в Киргизии: Борьба начинается всерьез, - Г.Михайлов

В окружении президента Киргизии зреет раскол, предвыборная кампания в стране выходит на полные обороты

Алмазбек Атамбаев

"И благодать господня снизойдет на тех,

кто поставит в своих бюллетенях крестик…

или любой другой знак

напротив фамилии нашего кандидата""

К/ф "День выборов"

В 2011 году граждане Киргизии выбрали в президенты известного политика и бизнесмена Алмазбека Атамбаева. Шестилетний срок его правления заканчивается этой осенью. Выборы на пост главы государства пройдут либо в середине октября, либо в ноябре 2017 года (окончательное решение еще не принято).

С января главной интригой в политической жизни Киргизии был ответ на вопрос - кого выберет преемником президент Атамбаев? Версий было много - одни говорили, что Атамбаев выберет человека из ближайшего окружения, другие предполагали, что творческий и импульсивный президент может выкинуть фортель и выдвинуть на пост президента "черную лошадку".

17 мая ситуация прояснилась. Президент Киргизии посрамил сторонников творческого подхода, выдвинув руками политсовета своей партии СДПК в качестве кандидата своего старого соратника и, по совместительству, нынешнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Агитационная компания шла в Киргизии примерно с января, но вполсилы. Теперь, после объявления Сооронбая Жээнбекова кандидатом от партии власти борьба начинается всерьез. Киргизские политики начинают вскрывать накопленные запасы. Деньги, взятые из разбитых копилок, направляются на усиление штабов, скупку еще нелояльных СМИ и лидеров общественного мнения,

Недовольство соратников

Как сообщают источники ИА REGNUM, решение президента сделать кандидатом нынешнего премьера понравилось далеко не всем из его окружения. Логика проста - Жээнбеков представляет крупный южный клан, у него много родственников. Есть риск, что некоторые из них захотят взять под контроль часть финансовых потоков. Если Сооронбай Жээнбеков станет президентом, простой сменой команды дело не обойдется. Его победа приведет к изменению нынешнего баланса между "Севером" и "Югом" в пользу последнего.

Кроме того, некоторые члены СДПК недовольны тем, как был выбран кандидат от их партии. Источники сообщают, что внутрипартийной дискуссии вокруг кандидатуры не было. Президент Атамбаев встречу политсовета собственной партии проигнорировал. Имя преемника было просто спущено "сверху".

Сейчас между политиками идет активное обсуждение и поиск ответа на угрозу потери влияния. Учитывая нынешнее недовольство, существует возможность внутрипартийного саботажа и даже появления второго кандидата из числа нынешней президентской команды. Имена звучат разные - чаще всего упоминали главу аппарата администрации президента Сапара Исакова, экс-мэра Бишкека Исы Омуркулова и спикера парламента Чыныбая Турсунбекова.

Исаков Сапар

Судя по косвенным признакам, спикер хоть и не объявлял об участии в выборах, но в последнюю неделю наращивает активность. В открытых голосованиях на сайтах, имя Турсунбекова внезапно стало занимать первые места: пример №1, пример №2.

Есть ли у Сооронбая Жээнбекова шансы стать президентом?

Шансы - есть. Кандидат от действующей власти в большинстве случаев имеет фору перед конкурентами. В случае с Жээнбековым можно наблюдать именно эту ситуацию. К тому же кандидат президента принадлежит к влиятельному и многочисленному южному клану. Родственники Жээнбекова обладают обширным финансовым и социальным капиталом. Сам кандидат прошел по ключевым постам в госструктурах, успев, в том числе поработать и над распределением постов - начальником Кадровой службы.

К минусам можно отнести слабую харизму (острословы в местных соцсетях сравнивают премьера с Сквидвардом - персонажем мультфильма "Губка Боб квадратные штаны" за устойчиво унылое выражение лица). Интересно, что наличие влиятельных братьев у Жеенбекова также может рассматриваться как минус. В местных соцсетях уже обсуждают тему аффилированности одного из братьев с ближневосточным бизнесом. И в целом в Киргизии после двух революций выбирают не только президента, но и его родственников,

Жээнбекова сложно назвать популярным публичным политиком - будучи премьером он не давал интервью и довольно редко появлялся на публике.

Есть и еще одна проблема - его достижения на посту премьер-министра не очевидны. Глава кабинета министров не может похвастаться прорывным достижением за время руководства правительством. Пока что…

Впрочем, перечисленные недостатки как минимум отчасти решаются привлечением грамотных команд политтехнологов и PR-щиков. Административный ресурс сможет обеспечить голоса части учителей, врачей, пенсионеров и военнослужащих. Собственный клан даст голоса на юге. Подконтрольные СМИ включат на полную громкость и неоднократно повторят тезис - "Ты, сынок, главное, не сомневайся. Поверь, главное. Раз власти поступают - значит, знают, что делают".

Подчеркнем, что наличие административного ресурса победу на выборах не гарантирует. Если конкуренты президентского кандидата сделают свою работу, часть внешне лояльных госструктур во время выборов отработают в пользу иных кандидатов.

К слову, в случае если сценарий появления второго кандидата от президентской партии СДПК реализуется, ситуация для Сооронбая Жээнбекова может заметно осложниться - административный ресурс будет гарантированно размыт между кандидатами.

К примеру, упомянутый выше в качестве потенциального соперника спикер парламента Чыныбай Турсунбеков имеет более серьезные позиции на севере страны, включая столицу Бишкек. О последнем эксперты отзываются как об опытном договороспособном бизнесмене и политике, имеющем богатый опыт аппаратных игр и связи за рубежом. Похоже, он сможет стать серьезным конкурентом своему сопартийцу, учитывая его опыт спикера.

Сооронбай Жээнбеков

Кого еще можно назвать серьезным претендентом на победу?

О желании занять кресло главы государства с начала года заявило не менее 15 человек. Впрочем, далеко не все из них предприняли заметные усилия, чтобы добиться желаемого.

Сейчас в группу лидеров, официально заявивших о намерении бороться за президентский пост и предпринимающих усилия, чтобы этот пост занять, входит три человека:



•Омурбек Бабанов

•Темир Сариев

•Бакыт Торобаев

Политики здесь перечислены не только в алфавитном порядке, но и по степени интенсивности проводимых ими PR-кампаний.

Омурбек Бабанов

Наиболее мощно продвигает себя экс-премьер-министр и известный предприниматель Омурбек Бабанов. Продвижение политика идет сразу по нескольким направлениям, начиная от усиления положительного имиджа и заканчивая некоторыми социальными проектами, которые должны "выстрелить" в пользу кандидата несколько позже. Судя по размаху и качеству на Бабанова работает профессиональная команда, имеющая достаточное финансирование.

Среди инструментов Бабанова - действующая партия "Республика" с эффективной региональной сетью и регулярными учебными мероприятиями для ее членов, набор подконтрольных политику информационных площадок, самой мощной из которых является телекомпания НТС, крепкая команда, работающая в соцсетях.

Из кандидатов Бабанов - наиболее популярен среди молодежи, число которой в Киргизии весьма значительно.

В целом Омурбек Бабанов действует аккуратно - политик прикладывает усилия, стремясь избежать любых конфликтов. Он дистанцировался как от оппозиционеров, так и от представителей власти.

Темир Сариев

Схожей тактики придерживается и еще один кандидат - Темир Сариев. Начиная с января его команда прикладывает усилия, чтобы поднять популярность своего кандидата. Сам политик активно ездит по стране, встречаясь с местными жителями.

PR-команда при этом генерирует контент. Одним из последних заметных продуктов стало спорное промовидео об участии политика в акции "Бессмертный полк".

Вступив в гонку в начале года Темир Сариев столкнулся с рядом проблем, некоторые до сих пор дают о себе знать - в его распоряжении не было эффективно действующего механизма - возглавляемую им партию "Ак Шумкар" пришлось срочно реанимировать, восстанавливая по кускам и кое-где создавая с нуля. Нет в распоряжении Сариева и своих крупных СМИ, что осложняет PR-деятельность его штаба.

Как и Бабанов, Сариев ведет неконфликтную компанию - политик воздерживается от резких заявлений в чей-либо адрес, предпочитая сохранять возможность диалога со всеми участниками политического процесса.

Бакыт Торобаев

Бакыт Торобаев третий из заметных кандидатов на пост президента. Его деятельность в СМИ заметна наименее сильно, однако это не означает, что молодой (44 года) и успешный бизнесмен отказался от гонки. Торобаев как и Сариев активно встречается с жителями различных сел, пытаясь договориться о поддержке на выборах.

Пытаясь отстроиться от конкурентов, Торобаев выбрал конфликтный стиль. Политик выступает с более резкими, чем у перечисленных выше кандидатов, заявлениями. За последний год Торобаев неоднократно критиковал инициативы руководства Киргизии, однако мосты не сжигал, оставляя для себя возможность решить спорные вопросы полюбовно.

Это не единственное отличие Торобаева от Бабанова и Сариева. Важным моментом является его региональная привязка. Торобаев - южанин, имеющий заметное влияние в Джалал-Абаде. Бабанов и Сариев - выходцы из северной части Киргизии. И это обстоятельство делает Торобаева не только потенциальным союзником для северных кандидатов, но и вероятным соперником для упомянутого выше выходца с юга Сооронбая Жээнбекова.

Объединяющим моментом для всех трех вышеперечисленных претендентов является их капитал - Бабанов, Сариев, Торобаев люди состоятельные. У них есть свои средства, плюс они стараются привлечь к финансированию компаний дополнительные источники. Бедных идеалистов среди кандидатов на президентский пост в Киргизии нет.

А что с Омурбеком Текебаевым?

К числу претендентов на пост президента можно было бы отнести и еще одного крупного местного политика - Омурбека Текебаева. Он активно пытается привлечь к себе внимание, обладает небольшой группой мотивированных единомышленников и доступом (ограниченным) к медиаресурсам. Все бы хорошо, если бы Текебаев не находился с 27 февраля 2017 года в СИЗО по обвинению в мошенничестве и коррупции, где, вероятно и проведет всю предвыборную компанию.

Попытки сторонников Текебаева организовать массовые протесты выдохлись. Интерес к его судьбе удается поддерживать лишь среди относительно небольшой группы неравнодушных граждан. Даже если он выйдет на свободу до выборов его шансы составить серьезную конкуренцию в борьбе за пост весьма невелики.

Ждать ли кандидата от несистемной оппозиции?

Маловероятно, но внепарламентская оппозиция еще может устроить сюрприз, выставив несколько участников для борьбы за президентское кресло. Наиболее интересным и перспективным вариантом могло бы стать появление харизматичного политика исламского толка, обличающего пороки власть имущих.

Претендент на президентский пост, использующий типаж "Праведник", мог бы собрать немало голосов, как в городах, так и селах. Однако пока что такие люди в публичной политике не появляются. Отчасти тему ислама пытается настойчиво, но аккуратно использовать возглавляемая Бактытом Торобаевым партия "Онугуу".

В целом же среди несистемной оппозиции наблюдается разлад и раздрай. Значимых крупных объединений на политической арене не появилось, новыми лицами оппозиционеры похвастаться также не могут.

Налицо и кризис идей - протестная политическая повестка скупа, однообразна и оторвана от реальных потребностей населения. Поразительно, но профессиональные оппозиционеры не чувствуя реальной повестки, в последний год активно рассуждали о темах, большинство населения не волнующих - незаконности изменений в Конституции и гендере, либо о необходимости вернуть графу "национальность" в новые паспорта.

Цифры

Лучше понять расклад сил помогут данные соцопросов. Из имеющихся и относительно свежих - опубликованные в апреле данные, собранные компанией SIAR под руководством Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу IRI (Международный республиканский институт под руководством Джона Маккейна, тесно сотрудничающий с Госдепартаментом США).

Подобный опрос в Киргизии проводится ежегодно на протяжении более 10 лет. В данном случае были опрошены 1500 жителей страны. Организаторы утверждают, что выборка была репрезентативна. (Подробнее о методике можно прочесть здесь)

Сравним показатели крупнейших претендентов на президентский пост: Бабанова, Жээнбекова, Сариева и Торобаева.

Наиболее интересными моментами являются ответы киргизстанцев на следующие вопросы:

"Какому из киргизских политиков вы доверяете больше всего?



•Омурбек Бабанов - 35%

•Бакыт Торобаев - 11%

•Темир Сариев - 3%

•Сооронбай Жээнбеков - 3%

•Нет ответа - 25%

"Каково ваше мнение о перечисленных политиках?"

Положительно Негативно Никогда о нем не слышал

Омурбек Бабанов 80% 16% 3%

Бакыт Торобаев 54% 25% 21%

Сооронбай Жээнбеков 45% 36% 19%

Темир Сариев 41% 46% 13%

По результатам соцопроса внушительнее всего в борьбе за пост президента Киргизии выглядят шансы лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова. Подобные результаты - не новость. В опросах политик демонстрирует лидирующие позиции последние несколько лет. К началу активной президентской кампании кандидат, не вступая в громкие конфликты, смог обеспечить себе комфортные стартовые условия.

Ближе к выборам, с вводом в бой участниками гонки всех резервов, описанный выше расклад несомненно изменится. Удастся ли лидерам удержать позиции, не выйдет ли на арену новый и неожиданный претендент? Кто станет будущим президентом Киргизии? Все эти вопросы, конечно, интересны, однако последний - важнее.

Не разрушат ли страну претенденты, пока будут бороться за власть в Киргизии?

Источник - regnum.ru

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