Курултай – сильное орудие народного контроля

Два дня назад, 23 мая во Дворце спорта имени Кожомкула в столице прошел республиканский народный курултай.

За неделю до этого в 7 областях прошли курултаи, на которых обсуждали такие вопросы, как принятие закона «О курултае», восстановление 5-ой графы о национальности в паспортах, избрание делегатов на предстоящее собрание.

В проведенном во Дворе спорта курултае приняло участие около 500 делегатов и гостей, указанное мероприятие началось с исполнения гимна. Следует отметить, к сожалению, когда началось исполнение гимна, из 500 человек примерно десяток шевелили губами, как бы подразумевая «я знаю гимн». Ладно с этим, речь не о том. Какой там гимн во времена, когда не то что гимн, но и надежда кыргызов на завтрашний день подверглась геноциду?

Курултай открыл главный «курултаевец» Азике, предложил избрать руководящий орган – президиум, после поддержки объявил повестку дня, включающую в себя в основном два вопроса. Первым вопросом повестки дня указанного собрания «Единства национальных патриотических сил Кыргызстана (ЕНПСК)» стало обсуждение вопросов: внесение изменений в ст.2 п.2 и в ст.52 Конституции КР о том, что институт народного курултая – контролер деятельности государственной власти; независимое самоуправление; самая высшая политическая ступенька в стране.

Выступившие по второму вопросу повестки дня дали высокую оценку политической «мудрости» главы правительства Сооронбая Жээнбекова и Тайыра Сарпашева. Они заявили требование к Жогорку Кенешу о скорейшей отмене принятого 3 апреля 2017 года постановления об изъятии из паспорта слова «кыргыз». Это решение было принято.

Объявлено: если два вышеуказанных требования не решатся до 28 июня 2017 года, тогда ЕНПСК будет считать себя оппозицией к сегодняшней власти, начнет различные политические акции против нее.

Мар Байджиев, Бишкек:

- Курултай – идущая от предков истинная традиция управления государством. Он должен быть введен в Основной закон. Также неправильно формировать парламент по партийному принципу.

Запар Кайназарова, Алай:

- Кыргызская нация, за которую тысячи лет проливали кровь и хранили наши предки, не должна исчезнуть из-за безумных действий каких-то манкуртов. Скажите, какая нация идет на самоубийство, бросает на свалку историю своей нации?! Это дело врагов!

Абибилла Абдыгапаров, Бишкек:

- Я поддерживаю благородные цели курултаевцев. По-моему, поддержит целиком весь кыргызский народ. Я уверен, если мы добьемся предоставления курултаю конкретного конституционного статуса, тогда он послужит основным орудием обуздания коррупции, установления в государстве законности, а в обществе порядка. Рассматриваемый в повестке дня курултая вопрос сохранения названия нации тоже крайне важный вопрос. Если погаснет название нашей нации, то мы не должны забывать – потомки великого предка Манаса сразу превратятся в безродных людей. Угаснет дух у кыргызов, ходящих с высокой поднятой головой, надев калпак «я кыргыз» в Турции, Афганистане, Китае и странах ближнего зарубежья, угаснет значимость. В конце концов, мы сами исчезнем. Ни у кого нет права стирать из паспорта название «кыргыз»!

Зулайка Сариева, Кадамжай:

- Если мы сможем внести институт Народного курултая в Основной закон, то он превратится в главный контролирующий орган в государстве. Президент, правительство, парламент ежегодно будут обязаны отчитываться перед делегатами курултая. Следовательно, появится возможность поставить на голосование и выгнать с занимаемых должностей людей самых высоких должностей за безрезультативную работу. Тогда коррупция начнет ограничиваться. Резко сократится воровство, разграбление народного благосостояния, политическое и правовое насилие. Для этого прибывшие из 450 аймаков страны делегаты должны открыто голосовать. Причина - открытое голосование сохранит делегатов от насилия власти и соблазнов шайтана.

Судя по актуальности обсуждаемых вопросов на курултае, царившему в те часы во Дворце спорта настрою и по упрямому рвению, похоже, в следующем году близится еще одна конституционная реформа в связи с народным курултаем, патриотизмом, криминально-партийным парламентаризмом…

Источник: газета «Алиби» №9 от 25.05.2017/стр.5, перевод: gezitter.org