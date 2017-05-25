Президентские выборы в Кыргызстане: Чего ждать от победителя

Основной квартет претендентов на главный государственный пост Кыргызстана определен. От партии власти – Социал-Демократической (СДПК) - выдвинут действующий премьер Сооронбай Жээнбеков.

Выставились пара экс-премьеров - Омурбек Бабанов и Темир Сариев. И довеском к политическим мастодонтам идет лидер парламентской фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев. (Ближе к выборам о своих притязаниях на президентство заявит куча разномастных политиков калибром поменьше. Но реальных шансов у них не будет, поэтому обсуждать и тратить время на них не имеет смысла).

Чего можно и нужно ждать от каждого из этой четверки в случае победы? Этот вопрос "Фергана" задала политологу, медиа-эксперту и независимому журналисту.

ПОЛИТОЛОГ ИГОРЬ ШЕСТАКОВ

Сооронбай Жээнбеков. Его появление в качестве кандидата в президенты от партии СДПК было вполне ожидаемо. В экспертном сообществе он уже примерно год рассматривался как один из основных претендентов. Связано это было с тем, что в партии СДПК и системе власти в целом он является одним из наиболее влиятельных людей. Плюс Жээнбеков - один из основателей СДПК, он обеспечил стабильную работу правительства, не допустив серьезных экономических кризисов.

Омурбек Бабанов. Его можно назвать одним из фаворитов нынешней предвыборной гонки. Успех его партии "Республика - Ата-Журт" (РАЖ) на парламентских выборах в 2015 году продемонстрировал рост электората, поскольку на выборах в 2010-м республиканцы были лишь четвертыми.

Бабанова можно назвать политиком нового типа, который в большей степени выступает в роли эффективного менеджера, а не закоренелого политического консерватора, делающего ставку исключительно на стабильность. Но, как продемонстрировали революционные процессы в странах "Арабской весны", стабильность оказалась товаром с просроченным сроком годности. Отсутствие надежды на лучшую жизнь вывело жителей стран Ближнего Востока на революционные тропы. В этой связи Бабанов для немалой части электората может стать именно таким политическим символом. В случае победы на выборах лидер "Республики" постарается усилить институт президента в сторону расширения экономических полномочий. Так как Бабанов будет делать ставку на проведение экономических и структурных реформ.

Темир Сариев. Предвыборная кампания этого экс-премьера демонстрирует, что он пытается сформировать у электората имидж своего парня. То он в селах деревья сажает, то его движение раздает населению конфеты. Проблема заключается в том, что Сариев идет на выборы, не представляя серьезную политическую партию. Его политорганизация "Ак-шумкар" находится на периферии политической жизни страны, поэтому и появилось предвыборное движение "Бирге". А политик без партии, как генерал без армии. Поэтому в случае победы Сариев будет вынужден работать в интересах ведущих политических сил. Так было, когда он был премьер-министром от парламентской партии "Кыргызстан". Как известно, премьерская история Сариева закончилась достаточно быстро. Напомню, что сами же "кыргызстанцы" его быстро "скинули".

Бакыт Торобаев. Лидера фракции "Онугуу - Прогресс" можно рассматривать пока лишь в качестве кандидата, который набирается политического опыта предвыборной борьбы. Его становление как политика национального масштаба только начинает набирать обороты. В этой связи сложно прогнозировать его действия на посту президента.

МЕДИА-ЭКСПЕРТ НУРДИН УРМАМБЕТОВ

Сооронбай Жээнбеков. Он олицетворяет собой спартанское выражение - "со щитом или на щите". Других, политически фотогеничных, фигур в стане СДПК не нашлось. И быть не могло, учитывая, что лидер один (читай - глава государства), а других равных при нем быть не должно. Перед кандидатом в президенты поставлена лишь одна краткосрочная задача, которая к идеологической работе партии не имеет никакого отношения. Нужна оглушительная победа любой ценой, чтобы затем появилась возможность избрать своего премьера в парламенте и, дабы закрепить свой успех, провести досрочные выборы в парламент, получив в нем абсолютное большинство.

Что же касается особенностей будущего правления Жээнбекова в качестве президента, он - не та фигура, которая будет принимать самостоятельные решения. А значит, если и будут какие-то реформы, то они уже запланированы сейчас и ему останется только их подписать. Скажется ли в борьбе с противниками его весовая категория на юге республики, вопрос спорный, но других тяжеловесов в стане СДПК попросту нет.

Омурбек Бабанов. Для Бабанова и его партии РАЖ наступили времена серьезных испытаний. Если другими молодыми партиями участие в президентской гонке рассматривается как трамплин на перспективу, то перед Бабановым, как и перед СДПК, стоит задача на выживание. Амбициозный политик сумел выстроить партию, которая находится в постоянном движении.

Учитывая, что залог успеха Бабанова в его мобильности, застой в партии чреват самыми плачевными результатами. Проигрыш в президентской гонке станет проигрышем самой партии. Бабанову нужно не столько президентское кресло, сколько толчок для движения. РАЖ попытается провести операцию "2х1", чтобы закрепить свой успех на ближайшие шесть лет.

В случае выигрыша СДПК на вероятных досрочных парламентских выборах Бабанов рискует потерять не только свое реноме, но и партию, в которую он вложил столько финансов. Это понимает и сам Бабанов, и его могущественные соперники.

Вероятно, основная борьба развернется между СДПК и РАЖ, которые ближе к финишной прямой начнут обрастать союзниками. Проигрыш для любой из сторон может оказаться последним в их истории. Таким образом, Бабанов намерен решать не долгосрочные планы, а наиболее важные, сконцентрированные в краткосрочной перспективе, что, несомненно, отразится на дальнейших планах, даже в случае победы.

Темир Сариев. Подрастерявший свою партию "Ак-Шумкар" Темир Сариев держится пока только на своем имени. Участие же в президентской гонке ему необходимо лишь по двум причинам: первая - продлить свой лимит в политических кругах, вторая - повысить рейтинг своего имиджа возможным союзом с одним из кандидатов. Вероятнее всего, это будет тандем либо с Жээнбековым, либо с Бабановым. Перспектива "одиночного плавания" крайне низка.

Бакыт Торобаев. Молодая партия "Онугуу" и ее лидер Бакыт Торобаев оказались в стане парламентской оппозиции по банальным причинам: власти не хватило дипломатической выдержки и мудрости, чтобы переиграть амбициозную партию, нашедшую свой электорат в сельской глубинке.

Вероятность его победы в президентской гонке довольна низка, но для молодой партии важно само участие на равных с маститыми политиками и выражение своих притязаний на президентское кресло. Пассивность в политической гонке приведет к оттоку электоральной массы. В случае же победы, что маловероятно, Бакыту Эргешовичу вряд ли удастся произвести в республике коренные политические изменения, только лишь потому, что опираться ему придется на кадры, которые выпестованы сложившейся системой. Но, судя по всему, лидер и не ставит перед собой запредельные задачи. Учитывая молодость самого Торобаева, для него важнее сделать месседж членам "Онугуу" и электорату на будущую перспективу.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛИСТ АЙЗАТБЕК БЕШОВ

Сооронбай Жээнбеков. Больших и тем более резких перемен в стране от Жээнбекова ожидать не стоит, что уже породило пессимистичный настрой у той части общества, которую традиционно называют "либерально настроенной". Это заметно по бурным дебатам в социальных сетях. Пессимизм в среде либералов в какой-то мере можно назвать показательным. Критики Жээнбекова указывают на его возраст и слишком, по их мнению, советский стиль управления с выговорами и замечаниями подчиненным. Эта часть общества, видимо, ожидала молодого кандидата. Вместе с тем Жээнбеков, очевидно, сможет предложить обществу некую стабильность и преемственность в нынешнем курсе страны.

Уже озвучивалась стратегия развития Кыргызстана до 2040 года, а стало быть, это может оказаться привлекательной идеей для другой части общества, которая тяготеет к большей определенности. Старшее поколение, которое традиционно более дисциплинировано и исправно ходит голосовать, может благосклонно принять этого кандидата.

Омурбек Бабанов. Согласно разным социологическим опросам, Омурбека Токтогуловича называют наиболее вероятным победителем на грядущих выборах. И в этом случае страна получит на какое-то время надежду на перемены и новый курс. Однако, как это уже бывало в новейшей истории страны, за этим может последовать и разочарование, связанное с неисполнением обещаний и завышенными ожиданиями.

Темир Сариев. Его победа, если таковая все же случится, очевидно, не принесет стране резких перемен. Внешняя политика будет такой же, как принято называть, пророссийской, а экономика страны будет развиваться в том же ключе, что и ныне.

Сариева называли ярым сторонником вступления Кыргызстана в Таможенный союз, позже трансформировавшийся в ЕАЭС. Для той части общества, которая пострадала от членства страны в этих объединениях – предпринимателей с Дордоя (некогда крупнейший рынок в Центральной Азии) и занимавшихся доставкой автомобилей, победа Сариева нежелательна и не дает никаких надежд на перемены. А вот во внутреннюю политику Сариев мог бы привнести некоторое умиротворение, особенно если принять во внимание череду арестов политиков в стране. Сариев, пожалуй, единственный из членов бывшего Временного правительства, с кем президент Алмазбек Атамбаев не испортил отношений. Да и сам он - человек устоявшейся политической культуры, так сказать, "позднего Акаевского периода".

Бакыт Торобаев. Из этой четверки Торобаев – единственный, кто не был премьер-министром страны и его имя не связывали с каким-либо скандалом. Это и хорошо, и плохо. Плохо тем, что он, пожалуй, наименее узнаваем из этих кандидатов. Хорошо - что может отвечать требованиям той части общества, которая жаждет новых лиц в большой политике. В случае победы Торобаев может оказаться наиболее непредсказуемым президентом. Судя по его высказываниям, он мог бы диверсифицировать внешнеполитические связи Кыргызстана, которые критики склонны называть чрезмерно прокремлевскими. В экономике он, очевидно, продолжит делать ставку на аграрный сектор страны. В этом направлении он уже известен своими действиями - открыл в регионах страны машинно-тракторные станции. Торобаев не раз заявлял в прессе, что основа развития страны - развитое село. В этой связи жителям сел и малых городов, наверное, стоит ожидать от него наибольших перемен.

Улугбек Бабакулов

Источник - Фергана