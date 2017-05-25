В Киргизии переносят дату выборов. Партия власти старается получить своего президента, - В.Панфилова

Парламент Киргизии до конца мая утвердит новую дату выборов президента страны – 15 октября (вместо 19 ноября).

Затем начнется официальная регистрация кандидатов на главный государственный пост. Движение "Национально-патриотические силы Кыргызстана", курултай которого состоялся вчера в Бишкеке, обещает бойкотировать выборы, если не будет разработана и принята новая Конституция, на основании которой оно могло бы осуществлять контроль над деятельностью правительства и депутатов.

Президент Алмазбек Атамбаев предложил восстановить в стране институт народного курултая, в работе которого приняли бы участие представители местных органов власти. Нормы о проведении курултаев закреплены 52-й статьей Конституции Киргизии. Пригласительные, как сказал один из организаторов Азимбек Бекназаров, были отправлены депутатам, членам правительства, мэрии Бишкека. Однако никто из них на курултай не пришел. И поскольку до властей делегатам не удалось достучаться, они выступили с предложением "полностью переписать и принять новую Конституцию". "Нынешняя Конституция КР (Кыргызской Республики. – "НГ") нас ни к чему хорошему не приведет. Ее следует заменить с помощью курултая", – заявил писатель Мар Байджиев. По его словам, на основании нового закона будет осуществляться контроль над парламентом и правительством. "В противном случае мы будем бойкотировать выборы", – сказал киргизский писатель.

Выборы президента Киргизии могут состояться уже 15 октября, а не 19 ноября, как планировалось ранее. Ожидается, что новая дата голосования будет утверждена на заседании парламента до конца мая. Представитель ЦИКа Абдыжапар Бегматов сообщил депутатам, что если выборы состоятся в середине октября, то Центризбирком успеет до 1 декабря подвести итоги голосования даже при проведении второго тура.

Впрочем, предвыборная кампания в республике началась давно, еще до официальной регистрации кандидатов. Кроме ранее заявленных претендентов – Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Бакыта Торобаева – на политическую арену вышел тяжеловес от партии власти (Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. "Многие действительно думают, что партия власти определилась с кандидатом, выдвинув Сооронбая Жээнбекова. Но это не факт. В ближайшие дни состоится съезд СДПК, на котором ожидается выдвижение еще одного кандидата – спикера Жогорку кенеша Чыныбая Турсунбекова. У него лобби не меньше, чем у Жээнбекова. Поэтому возможны коллизии", – сказал "НГ" эксперт Марс Сариев. По его мнению, в стране может даже произойти раскол по линии Север–Юг. Жээнбеков представляет Юг, он родом с Каракульчи. Турсунбеков – Север. Он из Нарына. По мнению эксперта, "идет дискредитация формата консолидации элит и, как следствие, появление внесистемного кандидата". Также есть мнение, что Жээнбеков идет на выборы лишь для того, чтобы открыть зеленый коридор Омурбеку Бабанову. Бабанов становится президентом, а премьера назначает Алмазбек Атамбаев. Таким образом, контроль над страной остается в руках Атамбаева.

Так или иначе, а уже в конце мая Жээнбекову придется оставить пост премьер-министра. Кто станет новым главой кабинета министров, пока неизвестно. В СДПК на этот вопрос "НГ" не ответили. По слухам, в партии нет единого мнения по данной кандидатуре. Одни называют нынешнего руководителя аппарата президента Сапара Исакова, тем более он заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, другие – депутата от партии СДПК Ису Омуркулова. В целом задача партии – сохранить за собой оба кресла: и премьерское, и президентское.

Повлиять на исход выборов может и так называемый исламский фактор. "Исламских политических партий в Киргизии нет, но есть партии, в которых подавляющее большинство составляют верующие. С этим электоратом считаются и действующая власть, и оппозиция. Поэтому учитывать этот фактор надо", – отметил Сариев. По мнению эксперта, "это вопрос следующих президентских выборов". Хотя уже сегодня нужно учитывать рост исламской составляющей. Этому способствует дискредитация светской формы правления. "На смену светской идеологии идет исламская – так называемая идеология справедливости, которая может консолидировать киргизскую нацию. Исламский фактор может проявиться уже в ближайшее время. И то, что президент Атамбаев не рискнул поехать на саммит в Эр-Рияд, свидетельствует о сложности ситуации в республике. Киргизии нужно дистанцироваться от мегапроектов, которые разрабатываются Западом. Такого, например, как создание "арабского НАТО" для противостояния с шиитским Ираном", – считает эксперт.

Хотя сейчас говорить о возможной политической дестабилизации нет оснований. Власть, по мнению Марса Сариева, довольно умело проектирует ситуацию. Нынешний курултай носит протестный характер и входит в сценарий власти. Коллизии возможны, но революционной ситуации, такой, какая была в 2005 и 2010 годах, сегодня нет. Оппозиция раздроблена. Она не смогла консолидироваться и представить единый проект.

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Источник - ng.ru

