Сможет ли народный курултай достичь цели?

На прошедшем в Бишкеке народном курултае были рассмотрены два вопроса: создание курултая как контролирующего власть органа и включение его в Конституцию, а также сохранение в новом паспорте графы "национальность".

По итогам курултая, от имени народа правительству и парламенту будут направлены требования о признании этого института в качестве политического органа и включении для этого поправок в статьи 2 и 52 Конституции; а также сохранения в паспорте графы "национальность" и прекращения политических гонений.

Срок на исполнение требований дали до 28 июня, в случае неисполнения этих требований группа, называющая себя "Национально-патриотические силы", потребует роспуска Жогорку Кенеша, выставит ряд других требований и объявит себя оппозиционной силой.

Практически все делегаты и приглашенные гости поддерживали в своих выступлениях два этих вопроса:



"Что мне понравилось на курултае, так это то, что любой во власти, избранный народом, отчитывается раз в год. Тогда будут видны недостатки. Если будут отчитываться, то возрастет авторитет и вес президента, премьер-министра, губернаторов. Выслушав отчет, народ скажет: "Молодец, работай и второй год", - и дальше эти люди будут работать с ещё большей отдачей. Сейчас же все работают со страхом, когда всё выявится, когда будет возбуждено дело, у 90% чиновников больное сердце", - сказала прибывшая из Баткена учительница.

Руководитель орггруппы мероприятия, бывший генпрокурор, член Временного правительства Азимбек Бекназаров заявил, что те, кто не прошёл через народный экзамен, уйдут:

"Власть будет отчитываться в каждом селе, потому что каждое село будет давать свою оценку. Мы не будем собираться только в Бишкеке и давать оценку. Будем подсчитывать, сколько айыл окмоту поставили "двойку", сколько поддержало. Если большинство поставит "двойку", тогда должен уйти".

Экс-президент Роза Отунбаева отметила, что как форма народовластия курултай действительно является истоком демократии, но реализовать эту идею в жизнь будет нелегко:

"Возможно, мы не сможем на это пойти в одночасье. Здесь есть очень много вопросов, которые надо хорошо взвесить, если вводить в законодательство, должны подумать о том, как именно вводить, потому что курултай должен обладать нравственной, моральной, культурной силой".

Спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов предложил претворять эту идею в рамках закона. Иначе высказанные на собраниях требования, мнения не исполнятся, сказал он и обратился с вопросом к организаторам:

"Курултай нужен нашему государству, мы должны его поддержать. Что касается его функций, то они станут известны после принятия закона. Но когда доходим до этого места, правильно было бы открыто обсудить, как изменять статью 52 Основного закона. Здесь сидит Роза Исаковна, я очень уважаю этого человека, но вы принимали действующую Конституцию сообща, Азимбек. Вы говорили, что не будете изменять ее до 2020 года, потом пошли на попятную. Вы, 14 членов Временного правительства, не смогли прийти к единому мнению".

Розу Отунбаева также подчеркнула, что достичь цели обсуждаемого на протяжении многих лет курултая будет нелегко. Насколько возможно претворить эту идею в жизнь наперегонки с президентскими выборами? Организаторы и приглашенные отметили, что сегодняшний курултай является частью начавшегося большого процесса, и пока идея не будет реализована, будет продолжаться.

Приглашенный на мероприятие экс-депутат Жогорку Кенеша Курманбек Осмонов высказал такое мнение:

"Я думаю, что, кажется, активно принимается за то, чтобы после завершения президентских выборов ввести институт Народного курултая в Конституцию и узаконить".

Председатель называемой "Национально-патриотическими силами" группы, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров до этого открыто говорил Би-Би-Си, что с идеей курултая они идут на президентские выборы:

"Есть сегодня в Кыргызстане сила с объединяющей идеей? Нет! Мы идём с идеей, мы ввели эту идею – это институт Народного курултая. Мы будем вводить его в Конституцию как орган, который будет направлять и контролировать власть. Команда, которая обладает конкретной идеей, обладает определённой силой".

Как отметил Бекназаров, легче совершить революцию, дважды это уже было сделано, чем вводить курултай в политическую систему, добавив, что сейчас народ устал от восстаний. Он не стал скрывать, что курултай является для него одним из методов сбора народа.

Вопрос механизма наделения властью института курултая поднимается на протяжении многих лет. Но есть и выступающие против того, чтобы курултай работал в предлагаемом сегодня формате. Они приводят аргумент, что имеется парламент, который контролирует власть от имени народа, вместо этого необходимо направлять усилия на улучшение деятельности парламента.

Прежний госсекретарь, сейчас находящийся под домашним арестом Дастан Сарыгулов в прошлом также был одним из приверженцев идеи курултая как формы народовластия.

Не так давно президент Алмазбек Атамбаев заявил о необходимости создания института народного курултая.

Источник: Кыргызская служба Би Би Си, перевод: gezitter.org