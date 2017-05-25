Белый дом улыбнулся в лицо, отвернувшись - заплакал, но выдвинул в президенты Сооронбая Жээнбекова...

Основной новостью прошлой недели стало выдвижение партией СДПК премьер-министра С. Жээнбекова в качестве кандидата в президенты.

Для многих стало неожиданностью то, что партия власти, Белый дом выдвинули Сооронбая Шариповича. Поэтому сейчас и на базаре, и в Белом, Синем домах обсуждают происхождение, биографию, человеческие качества, деятельность потенциального президента.

Давайте поищем ответ на главный вопрос: "Почему власть сделала ставку на этого кандидата?" Ранее президент А. Атамбаев делал ставку на руководителя аппарата президента С. Исакова, молниеносно поднимая его по карьерной лестнице, сделав четвертым человеком в стране. Да и С. Жээнбеков за последние год и шесть месяцев из должности руководителя области превратился в третьего человека в стране. Соответственно, президент выбирал преемника между двумя своими учениками, в итоге сделал ставку на С. Жээнбекова. Конечно, кандидатуру С. Жээнбекова выдвинул не президент, а политсовет СДПК. Но и без слов понятно, что подобные важные решения партия власти не могла принять самостоятельно, происходящее нужно воспринимать как волю лидера.

Наверное действующий президент долго думал, потом был вынужден сделать выбор в пользу упомянутого кандидата. Почему был вынужден? Конечно, С. Жээнбеков хорош как человек, не был вовлечен в коррупцию и не ненавистен народу как другие чиновники. Сам он труженик, здоровье у него крепкое, близок к религии. В одно время его отец Шарип аксакал был председателем торгово-потребительского союза Кара-Кулджинского района, что позволило ему отучить детей, поставить на ноги. Теперь один стал спикером, второй послом, ректором, в Кыргызстане появился клан Жээнбековых, покоривших посты спикера, премьер-министра, а в будущем, возможно и президента. Все эти обстоятельства дают Сооронбаю Шариповичу возможность стать главой государства. Что касается молодого С. Исакова, то в народе поговаривают о его причастности к деньгам, использованным на тендере по строительству дороги Бишкек - Кара-Балта, при проведении Всемирных игр кочевников, в работе фонда "Ыйман". К тому же в его биографии есть сомнительные моменты, плюс у него нет электората. Поэтому, скорее всего, его кандидатуру отклонили.

Поговаривают, что в начале мая с соответствующим поручением от В. Путина тайно побывали в Кыргызстане министр обороны России С. Шойгу и директор Службы внешней разведки С. Нарышкин. Соответственно заявлениям о том, что будущее Кыргызстана определяет народ, что избиратели выбирают президента, могут поверить только дети. В это могут поверить простые люди, но от таких слов у разбирающихся в политике граждан появляется ухмылка на лице. Хотя в нашей стране нет природных ресурсов, вроде газа и нефти, наша страна располагается посередине великих держав, вроде Китая, России, Индии, Ирана, имеет геостратегическое значение. Прошло 25 лет с распада СССР, у России вновь пробудились имперские амбиции, вряд ли она хочет упускать из рук маленькую, но важную страну. В. Путин вмешивается в президентские выборы в Грузии, Молдове, даже в США, назначая своего "ставленника", поэтому с Кыргызстаном трудностей не могло возникнуть.



Но достоин ли С. Жээнбеков президентской должности? Есть ли в нем лидерские качества? Поддержит ли народ его на выборах? К сожалению, ни на один из этих вопросов мы не смогли ответить "да". Он не годится в президенты, каким бы хорошим человеком он ни был, несмотря на то, что за ним стоит клан, целая государственная машина - административный ресурс. У него есть только исполнительские навыки, способности. При А. Акаеве был вице-спикером палаты народных представителей в двухпалатном парламенте. После 2005 года был в команде К. Бакиева. Был исполняющим обязанностей министра сельского хозяйства, но не был утвержден на этой должности при смене правительства. Тогда он перешел в оппозицию во главе с А. Атамбаевым, что позволило ему выстроить будущую карьеру. Соответственно, начиная со школы, где он был учителем, колхоза, где он был управленцем, он исключительно выполнял исполнительские обязанности. Ни разу не смог проявить политическую волю. Даже сейчас пытается реанимировать "мертвую" экономику страны, едет на место стихийных бедствий как пожарный. Пока что не предложил "чудо-программу" в экономике, чем мог бы заслужить признание среди народа.

Следует считать утопией и то, что жители юга поголовно поддержат С. Жээнбекова, называя его "своим парнем". Как бы он ни старался опереться на своих родственников и клан, имидж его пошатнется от того, что он кадр СДПК. Некоторые знатоки поговаривают, что для поддержки С. Жээнбекова прибудет крупная сумма денег из одной арабской страны. Наверное там "активно" работает его младший брат, занимающий должность посла. По всей видимости, с трудом переизбравшемуся на пост муфтия Максатбеку ажы Токтомушеву поручили провести "агитацию" среди мусульман. В некоторые государственные газеты, телевидения, сайты постепенно назначаются кадры Жээнбекова, что говорит о том, что впереди "большая война".

Наверное, и власти хорошо знают об обстоятельствах, которые мы озвучили. Но они в таком положении, что говорят: "Позади Москва, отступать некуда!" - и не могут найти более достойного кандидата в президенты, чем С. Жээнбеков. Честно говоря, во власти и в партии СДПК нет чистого человека, способного стать лидером. Стоит копнуть под любого, как всплывут коррупционные факты. Даже лучший из них, С. Жээнбеков является "бакиевцем". На этот раз и кандидат власти, и кандидаты оппозиции являются уроженцами юга. Согласно календарю, на этот раз должен быть избран следующий президент с юга после К. Бакиева. Для власти большую опасность представляет "трио" А. Мадумарова, К. Ташиева и А. Келдибекова. Такое мнение недавно озвучил "Азаттыку" известный политический эксперт. Пока неизвестно, кто из них баллотируется в президенты, но штаб трио активно ведет агитационную деятельность, охватив Россию, Казахстан на севере и Баткен на юге. Что касается "рано взлетевших уток", то они, как "торговцы", действуют по привычной схеме, готовы перейти на сторону того, в чью сторону склонится чаша весов. Это позволить отхватить министерство или другую жирную должность. А власть опирается на административный ресурс. Поговаривают, что государственные служащие заранее получили распоряжения и указания.

Победит ли на этот раз административный ресурс, как это было на парламентских выборах и референдуме или выборы пройдут честно, прозрачно и исполнится воля народа?

Источник: газета "Майдан.kg" №19 от 23.05.2017 / стр. 6, перевод: gezitter.org