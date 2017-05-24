Каныбек Иманалиев, депутат ЖК от фракции "Ата Мекен": "Остается только давать отчет из сауны..."22 мая 201

К. Иманалиев: Если не может приехать министр или его заместитель, если не может приехать заместитель заместителя, значит, должен приехать пятый человек? Это портит имидж парламента.

- Каныбек Капашович, по какой причине вы демонстративно покинули заседание комитета по международным делам?

- Наверное прошло 18 лет с тех пор, как я стал депутатом. Мы работали как при сильном парламенте, так и при слабом парламенте. При предыдущем созыве на заседания комитета по важным вопросам приходил даже премьер-министр. Когда в нашем комитете по международным делам рассматривались вопросы, касающиеся годового отчета правительства и отчета министра иностранных дел, на заседании присутствовали Жанторо Сатыбалдиев и Жоомарт Оторбаев.

А когда председателем комитета стал Аскарбек Шадиев... Допустим, министр частенько занимается другими важными делами или находится на заседании другого комитета, пускай тогда высылает заместителя. На этот раз прибыл не заместитель министра, а заместитель главы управления. А рассматривалась важная конвенция, о совместном противодействию терроризму в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас очень актуален вопрос противодействия экстремизму. Я сказал: "Мы поддержим, но пускай приедет хотя бы заместитель, возьмет на себя политическую ответственность". Но нам сказали: "Нет, пришел знающий человек". А "знающим человеком" оказался юрист. В качестве протеста я ушел с заседания. Председатель комитета говорит: "Я договорился с министром, пообещал". Какое он имеет право давать обещания от нашего имени? Нужно было с самого начала вынести вопрос на голосование. Если не может приехать министр или его заместитель, если не может приехать заместитель заместителя, значит, должен приехать пятый человек? Это портит имидж парламента.

Выйдя наружу, я встретился с представителями других комитетов, транспорта и безопасности. Говорят: "К нам не приезжает даже директор управления, не говоря о заместителе главы управления". Если комитет сплоченный, то вопросы рассматриваются остро, решительно. При председателе Батырбекове не возникало проблем. Как минимум приезжал заместитель министра. Когда поднимались вопросы, касающиеся бюджета и спорных законопроектов, то приезжал сам министр. И без того сейчас подрезаются крылья парламентаризма. Нам нужно хотя бы усилить комитеты, тогда многие проблемы, всплывающие на пленарных заседаниях, разрешатся сами собой.

- С другой стороны есть недовольства, дескать, мы не работаем, а тратим все время на то, чтобы отчитаться перед депутатами.

- А ведь это тоже обязанность. Какая обязанность может быть важней этой? Каждое министерство должно защищать законы и исполнять законы. Законы не исполняет упомянутый заместитель главы управления. Исполняет все министерство. Должен приехать или министр, или его заместитель. Если министр не смог приехать, то у него есть три заместителя. Не верю в то, что все трое были заняты. Я уже говорил, что это неуважение к парламенту, игнорирование. С другой стороны - неправильная позиция председателя комитета. Он должен был сразу снять вопрос с повестки дня, не говоря нам. Нам нужно оставить хорошие традиции депутатам следующего созыва. Как Дооронбек аке. Он не состоял в какой-то партии, но везде озвучивал объективное мнение. Его уважала как власть, так и оппозиция. А какую традицию можем оставить мы? Такими темпами завтра будем брать отчеты в кафе или в сауне. Но что тогда будет с государственностью?

Источник: газета "Азия news" №20 от 18.05.2017 / стр. 5, перевод: gezitter.org



