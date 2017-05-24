Алмазбек Каримов, общественный деятель: "СДПК постарается любыми способами сохранить власть"

А.Каримов: Не добьются победы те, кто хочет разделить народ ради достижения цели

- Алмазбек мырза, с какой целью СДПК решила выдвинуть кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президенты?

- Каждая партия выдвигает своего кандидата на президентские выборы. Так как СДПК является партией власти, она сделала выбор в пользу Сооронбая Жээнбекова. По моим наблюдениям, на роль президента рассматривались действующий спикер, Иса Омуркулов, Канат Исаев и Жээнбековы. Почему-то политсовет остановил свой выбор на Жээнбекове. По-моему, если Жээнбеков будет избран на пост президента, то в следующие шесть лет политика СДПК будет зависеть от него. Согласно новой Конституции экономический блок в руках премьер-министра. А президент возьмет в руки силовые органы, словно нотариус. Рычаг будет в руках премьер-министра, а не президента. Другими словами, премьер-министр будет нести ответственность за экономику, внутреннюю и внешнюю политику Кыргызстана.

- Можно ли поверить в то, что действующий президент Атамбаев может стать премьер-министром?

- Среди народа есть предположения, что Алмазбек Атамбаев сам желает стать премьер-министром. Если это случится, то можно говорить о том, что клановая система 2010 года продолжится. Тогда можно не надеяться на развитие и перемены. СДПК убеждена в том, что она добивается развития и роста Кыргызстана. Но народ хорошо знает, какой является партия СДПК, что она сделала для развития страны. Поэтому не поддержит.

С другой стороны играет фактор север-юг. Они вновь ведут дурную политику, будучи уверенными в том, что юг поддержит Сооронбая Жээнбекова. Честно говоря, будет не так, как они думают. Народ не разделится. Делят народ на две части из-за тех политиков, которые хотят получить побольше голосов. Из-за таких людей на выборах появляется разрыв между севером и югом. В других случаях среди народа не появляется такая проблема. Думаю, на этот раз кыргызский народ знает, кому верить. Не добьются победы те, кто хочет разделить народ ради достижения цели. Даст Бог, выборы пройдут честно, победит не кандидат власти, если только не сфальсифицируют выборы, нажав на кнопку корейского аппарата.

- Хорошо знающие Сооронбая Жээнбекова говорят, что он скорее исполнитель, нежели лидер. Как ведомый человек может быть президентом?

- Вертикаль власти хорошо продумана. Поэтому могут выдвинуть альтернативного по отношению к Сооронбаю Жээнбекову кандидата. Потому что ради достижения цели власть может сделать так, чтобы народ выплескивал свое недовольство в сторону Сооронбая Жээнбекова, а второго кандидата представить как чистейшего и трудолюбивого человека. СДПК постарается любыми способами сохранить власть.

Источник: газета "Майдан.kg" №19 от 23.05.2017 / стр. 11

http://www.gezitter.org/prezident_2017/60117/