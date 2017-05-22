Лучше бы Розе Отунбаевой не говорить «акаевцы, бакиевцы», а знать свое место

С тех пор как несколько вдохновленная званием экс-президента Роза Отунбаева обиделась на слова президента Атамбаева и ушла с площади, она на каждом собрании высказывает различную критику сегодняшней власти.

На прошедшем на той неделе гражданском форуме, связанном с президентскими выборами Роза Исаковна сильно раскритиковала, что сегодняшняя власть не дает говорить, запугивает соперников, сажает, что президент ведет работу с опорой на акаевских, бакиевских кадров, его двор переполнен ими. Есть правда в сказанном Розой эжеке. Наверняка ни один политик не назовет их неправильными.

Роза Исаковна говорит: «Могут возбудить уголовное дело на человека, не поддержавшего Атамбаева. Некоторые сидят в заключении. Мы уже сбились со счета от количества написанных заявлений от имени президента в защиту его чести и достоинства в отношении критикующих главу государства. Все это приведет власть к узурпации и политической безответственности», - сказала Роза Исаковна. Если добавить к количеству возбужденных сейчас уголовных дел с политической окраской дела при прошлых двух властях, то явно не хватит счета. Но деление кадров на акаевцев и бакиевцев разве это те слова, которые должен говорить экс-президент? А сама она в каких должностях ходила при Акаеве и Бакиеве? Забыла, что она одна из приведших Бакиева к власти? Ведь даже Атамбаева она оставила своим преемником и ушла. Или это тоже будет отрицать?

Если завтра придет служащий народу человек, если взять на работу опытного профессионального человека, работающего сейчас на какой-то должности, то его тоже мы должны назвать атамбаевцем? Временная власть в полном составе во главе с Отунбаевой должна ответить за ситуацию после 2010 года. Кто опровергнет, что в первые дни, когда села во власть Роза Отунбаева, город Ош был охвачен черным дымом пожарищ, мертвые тела людей массово валялись на улицах как в 1941 году? Этим трагическим событиям исполняется 7 лет. Если она сама не виновата в тех кровавых событиях, то не следует снова и снова критиковать Акаева и Бакиева и «чирикать», а почему бы ей не назвать имена виновных людей в ошских событиях, не почистить за собой? Атамбаев тоже в своем слове говорит, что раскроется, кто вывел Кадыржана Батырова, стоявшего во главе беспорядков, отобравших жизни людей, и сам хочет оправдаться.

Источник: газета «Жаны ордо» №17 от 19.05.2017/стр.2, перевод: gezitter.org