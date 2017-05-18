СДПК выдвинет кандидатуру Жээнбекова на пост президента

Тем временем, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков не исключил своего участия в президентской гонке.

Политсовет Социал-демократической партии Кыргызстана утвердил кандидатуру премьер-министра Сооронбая Жээнбекова на пост президента страны.

Как рассказал журналистам член политсовета, депутат парламента Осмонбек Артыкбаев, кандидатура Жээнбекова стала единственной от партии. Теперь ее должен рассмотреть курултай СДПК.

СДПК – одна из крупнейших политических партий в Кыргызстане. На парламентских выборах 2015 года социал-демократы заняли первое место, обеспечив в Жогорку Кенеше 38 мест из 120.

Накануне стало известно, что руководитель аппарата президента Сапар Исаков, которого называли одним из возможных кандидатов от СДПК на должность президента, не намерен баллотироваться.

Тем временем, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков не исключил своего участия в президентской гонке.

Ранее о своем намерении баллотироваться в президенты Кыргызстана заявили лидеры партий “Ак шумкар” Темир Сариев и “Онугуу-Прогресс” Бакыт Торобаев. Парламентская фракция “Республика-Ата Журт” предложила на пост главы государства своего лидера Омурбека Бабанова, а “Ата Мекен” выдвигает кандидатуру Омурбека Текебаева, находящегося под следствием.

Дата очередных выборов главы государства еще не утверждена. Сегодня парламент направил на голосование во втором чтении законопроект, который предусматривает изменение даты выборов с третьего воскресенья ноября на третье воскресенье октября. В этом году оно выпадает на 15 октября.

57-летний Сооронбай Жээнбеков родился в Кара-Кульджинском районе Ошской области. По специальности зооинженер. В 1983 году закончил Кыргызский сельскохозяйственный институт, а в 2003-м получил специальность экономиста в этом же, но уже переименованном, Кыргызском аграрном университете.

Трудовую деятельность он начал в 1976 году с должности учителя русского языка и литературы в одной из школ Узгенского района. В 1983-1993 годы работал зоотехником, инструктором, секретарем в райкоме партии, возглавлял колхозы и совхозы в своем родном районе.

С 1994 по 2005 годы он трижды избирался в Жогорку Кенеш. В Палате народных представителей был заместителем председателя комитета по аграрным вопросам, затем возглавил комитет, а позже стал вице-спикером. В 2007 году он менее года занимал должность министра сельского хозяйства.

После событий 2010 года Жээнбеков возглавил Ошскую область. В конце 2015 года он был назначен председателем Госкадровой службы. Спустя некоторое время, в марте 2016 года Жээнбеков стал первым заместителем руководителя аппарата президента. В апреле прошлого года Сооронбай Жээнбеков был избран премьер-министром страны.

Источник - Азаттык