Один только кандидат на выборах в одном округе привлек 10 тыс. агитаторов

И.Масалиев: Тогда нужно открыто сказать, мол, приходи в кассу партии и получай тысячу сомов

Об этом на заседании комитета по конституционному порядку, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сказал депутат Исхак Масалиев. По его словам, кандидат указал зарплату в 300 сомов, а выдавал им по тысяче сомов.

Депутат Мирлан Жеенчороев поднял инициативу освободить от налогов и соцотчислений агитаторов и работников предвыборных штабов.

Выступив против этой инициативы своего коллеги, Исхак Масалиев задал резонный вопрос: "Когда учитель получает зарплату, причем мизерную, он платит налоги. Когда врач получает зарплату, он платит налоги. А почему агитатор не должен платить налог?"

По словам Мирлана Жеенчороева, за последние 20 лет были неясности в расходах избирательных фондов, недовольство общественности. Как он пояснил, освобождение от налогов работников предвыборных штабов позволит увидеть реальные расходы на выборы, потому что не будет надобности скрывать их.

"Выборы президента проходят раз в шесть лет, выборы в местные органы власти – раз в четыре года, а предвыборная агитация длится не больше месяца. И поэтому не стоит цепляться за "пару сомов" налогов, которые отчисляют агитаторы.

Но Исхак Масалиев видит опасность в том, что если агитаторов освободить от налогов и иных отчислений, то кандидаты на выборах могут открыто подкупать избирателей, оформив их на эту должность.

"Тогда нужно открыто сказать, мол, приходи в кассу партии и получай тысячу сомов, никаких налоговых отчислений. И что с того, что мы увидим реальные расходы кандидатов? Это ничего не даст. Нужны хоть какие-то сдерживающие факторы", - сказал Исхак Масалиев.

Источник: sayasat.kg

http://www.gezitter.org/politic/59969/